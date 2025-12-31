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R6L12B/97
แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุดควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (LongLife) โดยเทคโนโลยี Zinc-Chloride มีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนาฬิกา, วิทยุ, เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรล
Zinc Chloride
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
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