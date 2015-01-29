ある大手証券会社のポイント交換で他のシェーバーの選択肢がなかったので、あまり良いイメージで手に入れたわけではありませんでした。ただ、登録しようと思って調べてみると、フィリプスの高級シリーズと初めてわかりびっくりしました。肌の敏感な方には良いシェーバーだと思いました。毎日剃ってみて、手入れで掃除してみると、細かいところまで良く剃れていると思います。世界ナンバーワンシェーバーと言われれば、なるほどと思います。肌に優しい剃り味を求める方には、是非お勧めします。替刃もあり市販されており、長く使用するにはお勧めできる良いシェーバーだと思います。フィリプスのシェーバーを知らない人たちには是非剃り味の違いを試して知ってもらえたらよいと思います。