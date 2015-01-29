รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
RQ1175/16
DualPrecision และ GyroFlex2D
ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.
อุปกรณ์ตกแต่งเครา พร้อมกระเป๋า
ใบมีด DualPrecision สามารถโกนทั้งขนยาวและสั้นได้อย่างง่ายดาย 1. ช่องสำหรับโกนขนยาว 2. รูสำหรับโกนขนสั้น
ระบบใบมีดแฝดที่อยู่ในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ช่วยยกเส้นขนเพื่อให้ตัดเส้นขนได้ง่าย แนบสนิทไปกับผิว
ระบบ GyroFlex 2D Contour-Following ของเครื่องโกนหนวด สามารถปรับความโค้งไปตามใบหน้าของคุณได้ง่าย ช่วยลดแรงกดและการระคายเคืองที่เกิดจากการโกน
3.7
จาก 5
7
ตรวจดู
Realman
29/01/2015
Singapore
Really Good clean cut....Be a Real Man...always well shaves....:-)
Highly recommended ....but costly because it is better class of the shave products...
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Wet & dry electric shaver
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yashipy
15/01/2018
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
肌に優しいのは、間違いないです。
ある大手証券会社のポイント交換で他のシェーバーの選択肢がなかったので、あまり良いイメージで手に入れたわけではありませんでした。ただ、登録しようと思って調べてみると、フィリプスの高級シリーズと初めてわかりびっくりしました。肌の敏感な方には良いシェーバーだと思いました。毎日剃ってみて、手入れで掃除してみると、細かいところまで良く剃れていると思います。世界ナンバーワンシェーバーと言われれば、なるほどと思います。肌に優しい剃り味を求める方には、是非お勧めします。替刃もあり市販されており、長く使用するにはお勧めできる良いシェーバーだと思います。フィリプスのシェーバーを知らない人たちには是非剃り味の違いを試して知ってもらえたらよいと思います。
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー
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GHAITH1979
08/02/2016
Malaysia
THIS PRODUCT HAS A SMOOTH AND FLEXIBLE USAGE AS WELL AS HIGH PERFORMANCE.
THIS PRODUCT HAS A SMOOTH AND FLEXIBLE USAGE AS WELL AS HIGH PERFORMANCE. I WOULD REALLY APPRECIATE TO UPDATE ME ABOUT ANY LATEST PRODUCTS LIKE THIS ONE.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Wet & dry electric shaver
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