รับประกัน 2 ปีเต็ม
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DualPrecision และ GyroFlex2D
ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.
ที่เล็มหนวดที่แม่นยำ พร้อมกระเป๋า
ใบมีด DualPrecision สามารถโกนทั้งขนยาวและสั้นได้อย่างง่ายดาย 1. ช่องสำหรับโกนขนยาว 2. รูสำหรับโกนขนสั้น
ระบบใบมีดแฝดที่อยู่ในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ช่วยยกเส้นขนเพื่อให้ตัดเส้นขนได้ง่าย แนบสนิทไปกับผิว
ระบบ GyroFlex 2D Contour-Following ของเครื่องโกนหนวด สามารถปรับความโค้งไปตามใบหน้าของคุณได้ง่าย ช่วยลดแรงกดและการระคายเคืองที่เกิดจากการโกน
4.3
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
SensoTouch7000User
28/06/2017
Australia
Superior Quality
This shaver lasted me over 5 years using it every day before the button cracked in the casing. Not bad quality i would say!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
jacy88
14/09/2020
Singapore
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Good User Experience
Saving Head is very good, very much better than the older Philip version
ข้อดี
Saving Head is good
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
kkmy
19/08/2013
Malaysia
amazed with its long-lasting battery life.
the battery life is very good. My wife bought it for me as my birthday gift early June. I used it since then, and so far only charged three times...
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver