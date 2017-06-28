ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • ผิวนุ่มลื่น
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ผิวนุ่มลื่น
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

ยกเลิกการผลิต

Shaver series 7000 SensoTouchเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

RQ1180/16

4.3
| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ผิวนุ่มลื่น
Philips Shaver series 7000 ให้สัมผัสการโกนที่อ่อนโยน นุ่มนวล ระบบ GyroFlex 2D สามารถปรับความโค้งไปตามใบหน้าของคุณได้ง่ายและโกนได้แม้เส้นขนที่สั้นมากด้วยใบมีด DualPrecision"
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผิวนุ่มลื่น

  • DualPrecision และ GyroFlex2D

  • ใช้งานไร้สาย 50 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชม.

  • ที่เล็มหนวดที่แม่นยำ พร้อมกระเป๋า

ช่องและรูดักจับหนวดเส้นที่สั้นที่สุด

ช่องและรูดักจับหนวดเส้นที่สั้นที่สุด

ใบมีด DualPrecision สามารถโกนทั้งขนยาวและสั้นได้อย่างง่ายดาย 1. ช่องสำหรับโกนขนยาว 2. รูสำหรับโกนขนสั้น

ใบมีด Super Lift and Cut ดึงเส้นหนวดเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

ใบมีด Super Lift and Cut ดึงเส้นหนวดเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

ระบบใบมีดแฝดที่อยู่ในเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ช่วยยกเส้นขนเพื่อให้ตัดเส้นขนได้ง่าย แนบสนิทไปกับผิว

หัวยืดหยุ่นได้ 2 ทิศทาง ปรับความโค้งไปตามใบหน้าได้ง่าย

หัวยืดหยุ่นได้ 2 ทิศทาง ปรับความโค้งไปตามใบหน้าได้ง่าย

ระบบ GyroFlex 2D Contour-Following ของเครื่องโกนหนวด สามารถปรับความโค้งไปตามใบหน้าของคุณได้ง่าย ช่วยลดแรงกดและการระคายเคืองที่เกิดจากการโกน

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.3

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

28/06/2017

Australia

Australia

Superior Quality

This shaver lasted me over 5 years using it every day before the button cracked in the casing. Not bad quality i would say!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

14/09/2020

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Good User Experience

Saving Head is very good, very much better than the older Philip version

ข้อดี

Saving Head is good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

19/08/2013

Malaysia

Malaysia

amazed with its long-lasting battery life.

the battery life is very good. My wife bought it for me as my birthday gift early June. I used it since then, and so far only charged three times...

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี