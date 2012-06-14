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สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด
เครื่องโกนหนวดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะนี้ เครื่องโกนหนวด Philips SensoTouch 3D รุ่น RQ1260 ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D ที่เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าได้แนบเนียนและด้วยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack ช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างเกลี้ยงเกลา
UltraTrack และ GyroFlex 3D
ใช้งานไร้สาย 60 นาที/การชาร์จ 1 ชม.
ที่กันจอน
ระบบ Jet Clean System
ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ
ระบบ Jet Clean ทำความสะอาด หล่อลื่นใบมีดและชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานทุกครั้ง
ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา
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4.2
จาก 5
70
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87%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
EvonWang
14/06/2012
Singapore
It is compact and easy to use. Not much noise produced. it covers all angle while shaving. able to use for quite sometime before the next charging period. afer shaving, the hair does not drop out from the head, it is all contain in the head compartment. Worth the buy!!!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
RobertHogg
13/04/2012
Singapore
Excellent product, gives a really close shave.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
BoZhang
26/12/2011
Singapore
Very flexible and it won't hurt the skin. Good quality. Battery can last long.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver