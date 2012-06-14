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ยกเลิกการผลิต

Shaver series 9000 SensoTouchเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

RQ1260/21

4.2

| (70) ตรวจดู | 87% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด

เครื่องโกนหนวดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะนี้ เครื่องโกนหนวด Philips SensoTouch 3D รุ่น RQ1260 ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D ที่เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าได้แนบเนียนและด้วยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack ช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างเกลี้ยงเกลา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยระบบ GyroFlex 3D

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด

  • UltraTrack และ GyroFlex 3D

  • ใช้งานไร้สาย 60 นาที/การชาร์จ 1 ชม.

  • ที่กันจอน

  • ระบบ Jet Clean System

ที่จับที่ออกแบบตามสรีรศาสตร์สำหรับการควบคุมได้สมบูรณ์แบบ

ที่จับที่ออกแบบตามสรีรศาสตร์สำหรับการควบคุมได้สมบูรณ์แบบ

ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ

ระบบ Jet Clean ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จเครื่องโกนหนวด

ระบบ Jet Clean ทำความสะอาด, หล่อลื่นและชาร์จเครื่องโกนหนวด

ระบบ Jet Clean ทำความสะอาด หล่อลื่นใบมีดและชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานทุกครั้ง

ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

ที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิว

ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.2

จาก 5

70

ตรวจดู

87%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

14/06/2012

Singapore

Singapore

It is compact and easy to use. Not much noise produced. it covers all angle while shaving. able to use for quite sometime before the next charging period. afer shaving, the hair does not drop out from the head, it is all contain in the head compartment. Worth the buy!!!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

13/04/2012

Singapore

Singapore

Excellent product, gives a really close shave.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

26/12/2011

Singapore

Singapore

Very flexible and it won't hurt the skin. Good quality. Battery can last long.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver

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