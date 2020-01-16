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ยกเลิกการผลิต
RQ1275/16
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการใช้เครื่องโกนหนวด
เครื่องโกนหนวดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะนี้ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า SensoTouch 3D RQ1275 ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D ที่เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าได้แนบเนียนและด้วยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack
UltraTrack และ GyroFlex 3D
ใช้งานไร้สาย 60 นาที/การชาร์จ 1 ชม.
ที่จับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตร์มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดได้อย่างแม่นยำ
ระบบที่เล็มหนวดที่แม่นยำและอ่อนโยนต่อผิวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอย่างไม่จำเป็น ใช้งานง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกันจอนและหนวดเครา
อุปกรณ์ตกแต่งเคราแบบ Click-on ที่เป็นมิตรต่อผิวหนังเพื่อการตกแต่งใบหน้าที่หลากหลายสไตล์ยิ่งขึ้น: ตั้งแต่เคราขนาด 0.5 มม. เป็นเวลา 3 วัน จนถึงเคราสั้นขนาด 5 มม. ; ปลายโค้งมนและหวีที่ปรับความยาวได้ เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิว
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3.4
จาก 5
5
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☆hiro☆
16/01/2020
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
とても良い
音が静か、普通のシェーバーに比べると最初は剃りにくいかもしれませんが慣れてくるとしっかり剃れるようになります 総合的に買って良かったと思います。
ข้อดี
音が静か
ข้อเสีย
慣れるまで上手く剃れない
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー
วันที่ใช้ 2018-01-15
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー
วันที่ใช้ 2018-01-15
魚のハコフグ
29/01/2017
日本
剃り味抜群
使いやすくて髭の残もなく、切れもシャープ。掃除も簡単で満足しています。デザインもよく満足しています。
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー
Shaveman123
08/05/2014
Australia
Good for the first shave but not for subsequent shaves
No doubt this is a great product, but it was not the right shaver for me. It did not shave my beard evenly and left me with hair that I has to remove with a conventional razor. I had to end up returning my electric razor as it was not doing what it should.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/17 Wet & dry electric shaver