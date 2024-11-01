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  • การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง

    Shaver series 1000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

    S1070/04

    การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง

    ตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะถูกทำร้าย ใช้ AquaTouch ร่วมกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อให้ปลอบประโลมผิว ซีล Aquatec ให้คุณรู้สึกปลอดภัย สดชื่นเมื่อโกนแบบเปียก หรือจะโกนแบบแห้งเมื่อต้องการความสะดวกง่ายดาย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    Shaver series 1000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแห้ง

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    การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง

    ออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกบาด

    • ระบบป้องกันผิวหนัง
    • ใบมีดแบบลับคมในตัว
    • หัวโกน Flex 3 ทิศทาง
    • ที่กันจอน
    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

    ใบมีดแบบลับคมในตัวแบบ Precision สำหรับโกนทำความสะอาดขนที่วางใจได้

    ใบมีดแบบลับคมในตัวแบบ Precision สำหรับโกนทำความสะอาดขนที่วางใจได้

    โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ระบบใบมีดแบบลับคมในตัวของเรามีหัวโกนแบบโค้งมนที่ช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูกบาด

    หัวโกน Flex 3 ทิศทางเพื่อการโกนที่ง่ายทุกโค้งเว้า

    หัวโกน Flex 3 ทิศทางเพื่อการโกนที่ง่ายทุกโค้งเว้า

    หัวโกน Flex ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะปรับไปตามความโค้งของใบหน้า จะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท แม้แต่ในบริเวณที่โกนยากเช่น บริเวณคอและบริเวณกราม

    เหมาะสมสำหรับการเล็มจอนและหนวด

    เหมาะสมสำหรับการเล็มจอนและหนวด

    ตบท้ายด้วยที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพ ที่เหมาะต่อการดูแลรักษาหนวดและเล็มจอน

    เครื่องโกนแบบไร้สายใช้ได้ 45 นาที หลังจากชาร์จ 10 ชั่วโมง

    เครื่องโกนแบบไร้สายใช้ได้ 45 นาที หลังจากชาร์จ 10 ชั่วโมง

    คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 45 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 15 ครั้งต่อการชาร์จ 10 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

    เครื่องโกนหนวดกันน้ำได้ถึง 100% ซึ่งสามารถล้างผ่านก๊อกน้ำได้

    เครื่องโกนหนวดกันน้ำได้ถึง 100% ซึ่งสามารถล้างผ่านก๊อกน้ำได้

    เพียงนำหัวที่โกนนวดออก และนำไปล้างใต้ก๊อกน้ำอย่างทั่วถึง

    ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ง่ายต่อการใช้งาน

    ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ง่ายต่อการใช้งาน

    ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ง่ายต่อการใช้งานและโกนหนวดได้สะดวกยิ่งขึ้น

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      ฝาครอบป้องกัน
      มีที่กันจอนให้
      ใช่

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      45 นาที / การใช้งาน 15 ครั้ง
      ประเภทแบตเตอรี่
      NiMH
      การชาร์จ
      ชาร์จไฟจนเต็ม 10 ชั่วโมง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.1  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      2  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      สีอควาเมทอลลิคและสีดำ
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH30
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน Flex 3 ทิศทาง
      ระบบการโกน
      • ใบมีดแบบลับคมในตัว
      • ระบบใบมีด CloseCut

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การใช้งาน
      • ไม่ต้องใช้สาย
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    Badge-D2C

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    • มีการทดสอบในประเทศจีน ปี 2016 ว่า 90% ของลูกค้าไม่ประสบปัญหาในเรื่องขนร่วง

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