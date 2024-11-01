S1070/04
การโกนหนวดแบบปกป้องผิว ไม่ว่าจะโกนเปียกหรือแห้ง
ตอนนี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะถูกทำร้าย ใช้ AquaTouch ร่วมกับเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อให้ปลอบประโลมผิว ซีล Aquatec ให้คุณรู้สึกปลอดภัย สดชื่นเมื่อโกนแบบเปียก หรือจะโกนแบบแห้งเมื่อต้องการความสะดวกง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ระบบใบมีดแบบลับคมในตัวของเรามีหัวโกนแบบโค้งมนที่ช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูกบาด
หัวโกน Flex ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะปรับไปตามความโค้งของใบหน้า จะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท แม้แต่ในบริเวณที่โกนยากเช่น บริเวณคอและบริเวณกราม
ตบท้ายด้วยที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพ ที่เหมาะต่อการดูแลรักษาหนวดและเล็มจอน
คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 45 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 15 ครั้งต่อการชาร์จ 10 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น
เพียงนำหัวที่โกนนวดออก และนำไปล้างใต้ก๊อกน้ำอย่างทั่วถึง
ออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ง่ายต่อการใช้งานและโกนหนวดได้สะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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