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- HQ110
S3122/51
โกนได้สะดวกสบายขึ้น
เครื่องโกนหนวด Philips AquaTouch 3000 ช่วยให้คุณโกนได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งที่สะดวกและสบาย ด้วยหัวโกน 5D Pivot & Flex ระบบใบมีด ComfortCut และการโกน 60 นาทีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องโกนหนวด Philips 3000 มีแกนหมุน 5 ทิศทางที่เข้าได้กับทุกมุมและส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอของคุณ เครื่องโกนหนวดเครานี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิว เพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ
โกนหนวดได้อย่างสะอาดและสะดวกสบายด้วยเครื่องโกนหนวด Philips ใบมีด ComfortCut 27 เล่มของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิวเพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ
การโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือการโกนแบบเปียกเพื่อความสบายด้วยเจลหรือโฟม หรือแม้ในขณะอาบน้ำ
ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้
ใช้ไฟแสดงสถานะที่ใช้งานง่ายเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เครื่องโกนหนวดต่ำ หมด หรือชาร์จเต็มเมื่อใด
โกนได้นานถึง 60 นาทีหลังจากชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดจะทำงานเมื่อไม่ได้ชาร์จอยู่เท่านั้น
รีบอยู่ใช่ไหม เพียงเสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้ง
ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่มบนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำเพื่อการโกนที่สะอาดสม่ำเสมอ
โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย
ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยแหว่งหรือบาดเพื่อการโกนที่สะอาดและปกป้องผิว ระบบป้องกันผิวหนังเลื่อนไปตามผิวได้ง่ายทั่วผิวของคุณด้วยรูปทรงหัวที่โค้งมน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผิวของคุณด้วย
ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อความแม่นยำและความสะดวก ด้ามจับของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแบบแห้งนี้ให้การยึดเกาะที่ดีเป็นพิเศษในห้องอาบน้ำหรือที่อ่างล้างหน้า
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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