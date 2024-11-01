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    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

    S3122/51

    โกนได้สะดวกสบายขึ้น

    เครื่องโกนหนวด Philips AquaTouch 3000 ช่วยให้คุณโกนได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งที่สะดวกและสบาย ด้วยหัวโกน 5D Pivot & Flex ระบบใบมีด ComfortCut และการโกน 60 นาที

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,490.00

    Shaver series 3000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

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    โกนได้สะดวกสบายขึ้น

    • หัวหมุนและโค้งงอ 5D
    • ใบมีด ComfortCut
    • ที่กันจอน
    • การโกน 60 นาทีใช้การชาร์จ 1 ชั่วโมง
    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เครื่องโกนหนวด Philips 3000 มีแกนหมุน 5 ทิศทางที่เข้าได้กับทุกมุมและส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอของคุณ เครื่องโกนหนวดเครานี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิว เพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่เกลี้ยงเกลา

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่เกลี้ยงเกลา

    โกนหนวดได้อย่างสะอาดและสะดวกสบายด้วยเครื่องโกนหนวด Philips ใบมีด ComfortCut 27 เล่มของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะตัดขนแต่ละเส้นเหนือระดับผิวเพื่อให้คุณได้ขนที่เรียบเนียนและสม่ำเสมอ

    Aquatec เพื่อการโกนแบบแห้งและเปียกที่สดชื่น

    Aquatec เพื่อการโกนแบบแห้งและเปียกที่สดชื่น

    การโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือการโกนแบบเปียกเพื่อความสบายด้วยเจลหรือโฟม หรือแม้ในขณะอาบน้ำ

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้

    ตรวจสอบการชาร์จของคุณ

    ตรวจสอบการชาร์จของคุณ

    ใช้ไฟแสดงสถานะที่ใช้งานง่ายเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เครื่องโกนหนวดต่ำ หมด หรือชาร์จเต็มเมื่อใด

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 60 นาทีหลังการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนได้นานถึง 60 นาทีหลังจากชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดจะทำงานเมื่อไม่ได้ชาร์จอยู่เท่านั้น

    ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาทีเพื่อการโกนที่สังเกตได้ในเวลาอันสั้น

    ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาทีเพื่อการโกนที่สังเกตได้ในเวลาอันสั้น

    รีบอยู่ใช่ไหม เพียงเสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้ง

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่สบายและเรียบเนียน

    เลื่อนไปตามผิวเพื่อการโกนที่สบายและเรียบเนียน

    ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่มบนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำเพื่อการโกนที่สะอาดสม่ำเสมอ

    แม้กระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน

    แม้กระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน

    โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ระบบป้องกันผิวหนังช่วยให้เลื่อนไปตามผิวได้ง่ายเพื่อปกป้องผิว

    ระบบป้องกันผิวหนังช่วยให้เลื่อนไปตามผิวได้ง่ายเพื่อปกป้องผิว

    ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยแหว่งหรือบาดเพื่อการโกนที่สะอาดและปกป้องผิว ระบบป้องกันผิวหนังเลื่อนไปตามผิวได้ง่ายทั่วผิวของคุณด้วยรูปทรงหัวที่โค้งมน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผิวของคุณด้วย

    ที่จับกันลื่นเพื่อการโกนที่ปลอดภัย

    ที่จับกันลื่นเพื่อการโกนที่ปลอดภัย

    ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อความแม่นยำและความสะดวก ด้ามจับของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบเปียกและแบบแห้งนี้ให้การยึดเกาะที่ดีเป็นพิเศษในห้องอาบน้ำหรือที่อ่างล้างหน้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      การชาร์จ
      ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที

    • ดีไซน์

      สี
      ดำเงา
      ด้ามจับ
      • ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์
      • ที่จับยางกันลื่น

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH30
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      ระบบใบมีด ComfortCut
      Contour Following
      หัวหมุนและโค้งงอ 5D
      จัดแต่งทรง
      ที่กันจอน

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      โกนแบบเปียกหรือแห้ง
      จอแสดงผล
      ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ
      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      การใช้งาน
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน
      • แบบไร้สายเท่านั้น

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • HQ110
    Badge-D2C

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