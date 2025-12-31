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ยกเลิกการผลิต

หูฟังแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

S3/00

สุดยอดพลังเสียงแบบอินเอียร์

หูฟังอินเอียร์ระดับออดิโอไฟล์นี้เหมาะกับเวทีเสียงที่กว้างและเป็นธรรมชาติพร้อมด้วยความสบายและความพอดีในการสวมใส่เป็นพิเศษ สายเกลียวคู่และตัวเชื่อมต่อ MMCX ที่ให้มาช่วยให้ทุกรายละเอียดของเสียงอันน่าทึ่งเปล่งประกายผ่านออกมาเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นความละเอียดสูงของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ทุกที่ที่คุณไป

สุดยอดพลังเสียงแบบอินเอียร์

  • เสียงไฮบริด 3 ทิศทาง

  • โครงสร้างอะคูสติก

  • เสียงความละเอียดสูง

ดีไซน์ที่สวยงาม มาพร้อมกระเป๋าจัดเก็บ

ตัวเครื่องทำจากโลหะคุณภาพสูงเพิ่มความเงางามให้กับหูฟังและโชว์โลโก้ Fidelio ลายนูนเป็นตัวอักษรสีเมทัลลิก กระเป๋าสำหรับจัดเก็บที่มาด้วยกันช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งาน

ฝาครอบจุกหูฟังเมมโมรี่โฟม Comply™ ขนาด S, M และ L

เชื่อมต่อกับแหล่งใดก็ได้ ตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงเครื่องขยายเสียงจากหูฟัง

ดื่มด่ำกับอัลบั้มโปรดของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณชอบฟัง สายเคเบิลที่ถอดได้เป็นสายเกลียวคู่ ความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ช่วยลดการผิดเพี้ยนของเสียง ถ่ายทอดรายละเอียดของเพลงได้มากขึ้น มาพร้อมหัวต่อ MMCX สำหรับต่อกับอุปกรณ์เสียงความละเอียดสูง

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