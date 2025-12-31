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S3/00
สุดยอดพลังเสียงแบบอินเอียร์
หูฟังอินเอียร์ระดับออดิโอไฟล์นี้เหมาะกับเวทีเสียงที่กว้างและเป็นธรรมชาติพร้อมด้วยความสบายและความพอดีในการสวมใส่เป็นพิเศษ สายเกลียวคู่และตัวเชื่อมต่อ MMCX ที่ให้มาช่วยให้ทุกรายละเอียดของเสียงอันน่าทึ่งเปล่งประกายผ่านออกมาเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นความละเอียดสูงของคุณ
เสียงไฮบริด 3 ทิศทาง
โครงสร้างอะคูสติก
เสียงความละเอียดสูง
ตัวเครื่องทำจากโลหะคุณภาพสูงเพิ่มความเงางามให้กับหูฟังและโชว์โลโก้ Fidelio ลายนูนเป็นตัวอักษรสีเมทัลลิก กระเป๋าสำหรับจัดเก็บที่มาด้วยกันช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งาน
ดื่มด่ำกับอัลบั้มโปรดของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณชอบฟัง สายเคเบิลที่ถอดได้เป็นสายเกลียวคู่ ความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ช่วยลดการผิดเพี้ยนของเสียง ถ่ายทอดรายละเอียดของเพลงได้มากขึ้น มาพร้อมหัวต่อ MMCX สำหรับต่อกับอุปกรณ์เสียงความละเอียดสูง
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