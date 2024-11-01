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  • เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว

    Shaver series 5000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

    S5420/04

    เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว

    เครื่องโกนหนวด Aquatouch ช่วยปกป้องผิวขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่น ระบบใบมีด MultiPrecision ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล และยังถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผิวของคุณอีกด้วย

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,990.00

    Shaver series 5000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

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    เปียกหรือแห้ง การโกนหนวดแบบปกป้องผิว

    ปกป้องดีกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป

    • ระบบใบมีด MultiPrecision
    • ใช้งานไร้สาย 45 นาที/การชาร์จ 1 ชม.
    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    หัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ

    หัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ

    โกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาโดยไม่ถูกบาด ระบบใบมีด MultiPrecision ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

    ดึงเส้นขนขึ้นเพื่อตัดเส้นขนที่ยาว และสั้นได้อย่างรวดเร็ว

    ดึงเส้นขนขึ้นเพื่อตัดเส้นขนที่ยาว และสั้นได้อย่างรวดเร็ว

    โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด MultiPrecision จะช่วยดึงและตัดเส้นขน รวมถึงโคนหนวดทั้งหมดได้ด้วยการเคลื่อนใบมีดเพียงสองสามครั้ง

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอหรือบริเวณกราม

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 45 นาที

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 45 นาที

    คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 45 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ 15 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง

    ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับและระบบล็อคสำหรับพกพา

    ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับและระบบล็อคสำหรับพกพา

    จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 1 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์เตือนการเปลี่ยนหัวโกน - สัญลักษณ์การล็อคสำหรับพกพา

    ดึงเส้นขนขึ้นเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    ดึงเส้นขนขึ้นเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น

    โกนได้แนบสนิทยิ่งขึ้นด้วยระบบ Super Lift & Cut ที่มีใบมีดแฝด ใบมีดแรกจะดึงเส้นขนแต่ละเส้น ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัดเส้นขนใต้ระดับผิวหนังอย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เนียนเรียบ

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      ฝาครอบป้องกัน
      SmartClick
      ที่กันจอน

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาในการใช้งาน
      45 นาที / การใช้งาน 15 ครั้ง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      การชาร์จ
      • ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง
      • ชาร์จใหม่ได้
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.1  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      สีฟ้าเนปจูน - สีเทาชาร์โคล
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH50

    • ประสิทธิภาพการโกน

      SkinComfort
      • AquaTec แบบเปียกและแห้ง
      • ระบบ SkinProtection
      Contour Following
      หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
      ระบบการโกน
      • ระบบใบมีด MultiPrecision
      • ระบบ Super Lift & Cut

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      • ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 1 ระดับ
      • เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน
      • ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
      • สัญญาณแสดงการทำความสะอาด
      • สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน
      • สัญญาณระบบล็อคสำหรับพกพา
      การใช้งาน
      ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    มีอะไรในกล่อง

    ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    Badge-D2C

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    • ปกป้องดีกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป - ผ่านการทดสอบในประเทศเยอรมนี ปี 2015 หลังปล่อยให้เครื่องปรับเข้ากับสภาพอากาศเป็นเวลา 21 วัน
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