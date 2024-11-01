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  • โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง

    Shaver series 7000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

    S7783/50

    โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง

    Philips Series 7000 โกนได้อย่างนุ่มนวลบนผิวของคุณ พร้อมทั้งโกนได้แนบสนิท แม้กระทั่งกับหนวดเคราที่ขึ้นมาได้ถึง 3 วัน ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ล้ำสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดสามารถตรวจจับ ปรับให้เข้ากับคุณและแนะนำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เพื่อการปกป้องผิวที่ดีขึ้น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Shaver series 7000 เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก

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    โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง

    ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

    • การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง
    • ใบมีดแบบ SteelPrecision
    • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
    • หัวโกน 360-D Flexing
    เครื่องโกนหนวดที่ลดการเสียดสีเพื่อลดการระคายเคือง

    เครื่องโกนหนวดที่ลดการเสียดสีเพื่อลดการระคายเคือง

    การเคลือบป้องกันอยู่ระหว่างหัวโกนและผิวของคุณ ซึ่งทำจากไมโครเทค 2,000 ลูกต่อตารางมิลลิเมตร ช่วยลดแรงเสียดทานที่ผิวหนังได้ถึง 25%* เพื่อลดการระคายเคือง

    ประสิทธิภาพการตัดที่มากขึ้นในทุกจังหวะ

    ประสิทธิภาพการตัดที่มากขึ้นในทุกจังหวะ

    ทรงพลังแต่อ่อนโยน ใบมีด SteelPrecision แบบลับคมได้เอง 45 ใบบนเครื่องโกนหนวด Philips สามารถตัดได้ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ตัดเส้นขนได้มากขึ้นต่อการปัดหนึ่งครั้ง** เพื่อผิวที่สะอาดและสบาย

    แนะนำเทคนิคการโกนที่ดีขึ้น

    แนะนำเทคนิคการโกนที่ดีขึ้น

    เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าจะติดตามการโกนของคุณและนำคุณไปสู่เทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากโกนได้เพียงสามครั้ง ผู้ชายส่วนใหญ่จะมีเทคนิคการโกนที่ดีกว่าเพื่อลดจำนวนรอบ***

    ฝึกฝนเทคนิคของคุณด้วยแอป Philips GroomTribe

    ฝึกฝนเทคนิคของคุณด้วยแอป Philips GroomTribe

    จับคู่เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ของคุณกับแอป GroomTribe และเตรียมฝึกฝนเทคนิคของคุณให้เชี่ยวชาญ เพียงติดตามความคืบหน้าและปรับการโกนของคุณเพื่อให้ได้การโกนที่แนบชิดและอ่อนโยน

    เครื่องโกนหนวดที่มีพลังเพื่อจัดการกับหนวดเครา

    เครื่องโกนหนวดที่มีพลังเพื่อจัดการกับหนวดเครา

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีเซนเซอร์ตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะ ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 125 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล

    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณ

    เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณ

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณ มีหัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งหมุนได้ 360° เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย

    นำเส้นขนเข้าสู่ตำแหน่งการตัดที่เหมาะสมที่สุด

    นำเส้นขนเข้าสู่ตำแหน่งการตัดที่เหมาะสมที่สุด

    เครื่องโกนหนวดที่มีรูปทรงแม่นยำแบบใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงด้วยช่องนำเส้นขนเพื่อการตัดที่เหมาะสมที่สุดและความสบายผิว

    พ็อดทำความสะอาดทรงพลังสำหรับการบำรุงรักษาและสุขอนามัย

    พ็อดทำความสะอาดทรงพลังสำหรับการบำรุงรักษาและสุขอนามัย

    มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำถึง 10 เท่า**** พ็อดทำความสะอาดอันทรงพลังจะทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาที ช่วยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องโกนหนวดและเพิ่มสุขอนามัย

    โกนได้ 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนได้ 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง

    เครื่องโกนหนวดสำหรับใช้ที่บ้านหรือพกติดตัว โกนหนวดได้นาน 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟต่อเนื่องได้ทันที 

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าพร้อม Eco Passport

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าพร้อม Eco Passport

    ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกด้านของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยใบมีดโกนหนวดที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เครื่องโกนหนวดทั้งหมดมาพร้อมกับ Eco Passport

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก

    แม้กระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน

    โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย

    ชาร์จเต็มใน 1 ชั่วโมง

    ชาร์จเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังและประหยัดพลังงาน รีบอยู่ใช่ไหม เสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้งได้เลย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวเปลี่ยน SmartClick

      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
      RQ585/51 ใส่กับหัวแบบเหลี่ยมไม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      พ็อด Quick Clean
      • พร้อมตลับ 1 ตลับ
      • มี
      เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
      มี
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง

    • ซอฟต์แวร์

      แอปพลิเคชัน
      • GroomTribe
      • เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ®
      อัพเดตซอฟต์แวร์
      Philips มอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ
      ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน
      iPhone และอุปกรณ์ Android ™

    • กำลังไฟ

      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.04  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      สี
      Ink Black
      ด้ามจับ
      ที่จับทำจากยาง
      หัวโกน
      แบบเหลี่ยม

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน SH71
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH71

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      ใบมีดแบบ SteelPrecision
      Contour Following
      หัวโกน 360-D Flexing
      เทคโนโลยี SkinIQ
      • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
      • การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง
      • เซ็นเซอร์ Power Adapt

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      • สัญญาณแสดงการควบคุมการเคลื่อนไหว
      • จอแสดงผล LED
      • สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      • ระบบล็อกเพื่อการพกพา

    Badge-D2C

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    • เปรียบเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ทำการเคลือบ
    • *เมื่อทดสอบเทียบกับ Philips Series 3000
    • * * อ้างอิงตามผู้ใช้ Philips Series S7000 และ GroomTribe ในปี 2019
    • * * * เปรียบเทียบเศษวัสดุที่ใช้ในการโกนหลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาดกับน้ำในตลับ

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