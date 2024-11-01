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โกนหนวดได้แนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวขั้นสูง
Philips Series 7000 โกนได้อย่างนุ่มนวลบนผิวของคุณ พร้อมทั้งโกนได้แนบสนิท แม้กระทั่งกับหนวดเคราที่ขึ้นมาได้ถึง 3 วัน ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ล้ำสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดสามารถตรวจจับ ปรับให้เข้ากับคุณและแนะนำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เพื่อการปกป้องผิวที่ดีขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การเคลือบป้องกันอยู่ระหว่างหัวโกนและผิวของคุณ ซึ่งทำจากไมโครเทค 2,000 ลูกต่อตารางมิลลิเมตร ช่วยลดแรงเสียดทานที่ผิวหนังได้ถึง 25%* เพื่อลดการระคายเคือง
ทรงพลังแต่อ่อนโยน ใบมีด SteelPrecision แบบลับคมได้เอง 45 ใบบนเครื่องโกนหนวด Philips สามารถตัดได้ถึง 90,000 ครั้งต่อนาที ตัดเส้นขนได้มากขึ้นต่อการปัดหนึ่งครั้ง** เพื่อผิวที่สะอาดและสบาย
เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าจะติดตามการโกนของคุณและนำคุณไปสู่เทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากโกนได้เพียงสามครั้ง ผู้ชายส่วนใหญ่จะมีเทคนิคการโกนที่ดีกว่าเพื่อลดจำนวนรอบ***
จับคู่เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ของคุณกับแอป GroomTribe และเตรียมฝึกฝนเทคนิคของคุณให้เชี่ยวชาญ เพียงติดตามความคืบหน้าและปรับการโกนของคุณเพื่อให้ได้การโกนที่แนบชิดและอ่อนโยน
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีเซนเซอร์ตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะ ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 125 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไปตามความโค้งมนของรูปหน้าของคุณ มีหัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งหมุนได้ 360° เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย
เครื่องโกนหนวดที่มีรูปทรงแม่นยำแบบใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงด้วยช่องนำเส้นขนเพื่อการตัดที่เหมาะสมที่สุดและความสบายผิว
มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำถึง 10 เท่า**** พ็อดทำความสะอาดอันทรงพลังจะทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาที ช่วยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องโกนหนวดและเพิ่มสุขอนามัย
เครื่องโกนหนวดสำหรับใช้ที่บ้านหรือพกติดตัว โกนหนวดได้นาน 60 นาทีจากการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟต่อเนื่องได้ทันที
ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกด้านของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ด้วยใบมีดโกนหนวดที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เครื่องโกนหนวดทั้งหมดมาพร้อมกับ Eco Passport
เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก
โกนหนวดและกันจอนของคุณด้วยเครื่องเล็มหนวดแบบป็อปอัพ และเติมเต็มลุคของคุณได้อย่างง่ายดาย
ชาร์จเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณให้เต็มภายใน 1 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังและประหยัดพลังงาน รีบอยู่ใช่ไหม เสียบปลั๊กเครื่องโกนหนวดเพียง 5 นาที เพียงพอต่อการโกนหนวด 1 ครั้งได้เลย
หัวเปลี่ยน SmartClick
อุปกรณ์เสริม
ซอฟต์แวร์
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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