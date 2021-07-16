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ยกเลิกการผลิต

Shaver series 9000เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

S9111/26

4.2

| (557) ตรวจดู | 89% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน

เครื่องโกนหนวด Shaver ซีรี่ส์ 9000 เป็นเครื่องโกนหนวดที่ทันสมัยที่สุดของเราเท่าที่เคยมีมา เทคโนโลยี Contour Detect อันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถโกนขนในทุกพื้นผิวบนใบหน้าของคุณได้อย่างน่าทึ่ง และระบบ V-Track ช่วยจัดเส้นขนให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถโกนได้ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการมากที่สุด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โกนเส้นขนได้มากขึ้นอีก 20% ในการเคลื่อนครั้งเดียว

สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน

  • ใบมีด V-Track Precision

  • หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

  • SmartClean System Plus

  • เครื่องกันขน SmartClick Precision

ใบมีดนำเส้นขนไปยังตำแหน่งที่โกนได้แนบสนิทอย่างสมบูรณ์แบบ

ใบมีดนำเส้นขนไปยังตำแหน่งที่โกนได้แนบสนิทอย่างสมบูรณ์แบบ

โกนได้แนบสนิทด้วยใบมีด V-Track Precision จะนำเส้นขนแต่ละเส้นไปสู่ตำแหน่งการตัดที่ดีที่สุด ไม่เว้นแม้แต่เส้นที่เอนราบกับผิวหรือในระดับความยาวที่แตกต่างกัน สามารถโกนขนได้ใกล้โคนเส้นขนมากขึ้น 30% ในการเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า จึงเป็นการรักษาสภาพผิวของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี

หัวโกนยืดหยุ่น 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

หัวโกนยืดหยุ่น 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอได้อย่างแนบสนิทด้วยหัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง คุณจะโกนขนได้มากขึ้น 20% ทุกครั้งที่เคลื่อนผ่าน เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและเกลี้ยงเกลา

โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

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4.2

จาก 5

557

ตรวจดู

89%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

16/07/2021

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Very clean shave

Still the choice that i go to for shaver. This model gives a very clean shave and the battery lasts like forever with 1 charge

ข้อดี

Super long Battery life

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2021-03-16

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2021-03-16

01/02/2021

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Great product!

This is my 2nd purchase for this model as I had an earlier generation of the same model. The new gen is much improved shaver and function as per my expectation. It has longer battery or shaving time per charge. The shaver seemed to give me a cleaner shave than before. It is also much quieter as well. Well done to the Philips for improving this product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2020-01-01

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2020-01-01

29/01/2021

Singapore

Singapore

Clean and fast shave

Best shaver ever. Been using Philips Shaver my whole life. Smooth shave without the nicks and cuts.

ข้อดี

fast and ultra clean

ข้อเสีย

none

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2019-01-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver

วันที่ใช้ 2019-01-29

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. โกนเส้นขนได้มากขึ้นอีก 20% เปรียบเทียบกับ SensoTouch