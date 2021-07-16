รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน
เครื่องโกนหนวด Shaver ซีรี่ส์ 9000 เป็นเครื่องโกนหนวดที่ทันสมัยที่สุดของเราเท่าที่เคยมีมา เทคโนโลยี Contour Detect อันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถโกนขนในทุกพื้นผิวบนใบหน้าของคุณได้อย่างน่าทึ่ง และระบบ V-Track ช่วยจัดเส้นขนให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถโกนได้ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการมากที่สุด
ใบมีด V-Track Precision
หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง
SmartClean System Plus
เครื่องกันขน SmartClick Precision
โกนได้แนบสนิทด้วยใบมีด V-Track Precision จะนำเส้นขนแต่ละเส้นไปสู่ตำแหน่งการตัดที่ดีที่สุด ไม่เว้นแม้แต่เส้นที่เอนราบกับผิวหรือในระดับความยาวที่แตกต่างกัน สามารถโกนขนได้ใกล้โคนเส้นขนมากขึ้น 30% ในการเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งกว่า จึงเป็นการรักษาสภาพผิวของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี
เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของใบหน้าและลำคอได้อย่างแนบสนิทด้วยหัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง คุณจะโกนขนได้มากขึ้น 20% ทุกครั้งที่เคลื่อนผ่าน เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและเกลี้ยงเกลา
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
4.2
จาก 5
557
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89%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
ken777
16/07/2021
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Very clean shave
Still the choice that i go to for shaver. This model gives a very clean shave and the battery lasts like forever with 1 charge
ข้อดี
Super long Battery life
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
วันที่ใช้ 2021-03-16
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
วันที่ใช้ 2021-03-16
Clement17
01/02/2021
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Great product!
This is my 2nd purchase for this model as I had an earlier generation of the same model. The new gen is much improved shaver and function as per my expectation. It has longer battery or shaving time per charge. The shaver seemed to give me a cleaner shave than before. It is also much quieter as well. Well done to the Philips for improving this product.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/26 Wet and dry electric shaver
วันที่ใช้ 2020-01-01
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วันที่ใช้ 2020-01-01
ChewbacaShave
29/01/2021
Singapore
Clean and fast shave
Best shaver ever. Been using Philips Shaver my whole life. Smooth shave without the nicks and cuts.
ข้อดี
fast and ultra clean
ข้อเสีย
none
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
วันที่ใช้ 2019-01-29
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Shaver series 9000 S9111/12 Wet and dry electric shaver
วันที่ใช้ 2019-01-29
โกนเส้นขนได้มากขึ้นอีก 20% เปรียบเทียบกับ SensoTouch