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ยกเลิกการผลิต

Fidelioลำโพงเชื่อมต่อ

SBD7500/97

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเปี่ยมพลังจาก iPhone/ iPod ของคุณได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

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ลำโพงเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อการพกพา

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน

เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน

เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่

สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่

ดีไซน์สวยงาม เพรียวบาง และกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าเอกสาร

ข้อมูลทางเทคนิค

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