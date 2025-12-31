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ยกเลิกการผลิต
SBD7500/97
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเปี่ยมพลังจาก iPhone/ iPod ของคุณได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
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