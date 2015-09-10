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ยกเลิกการผลิต

VisaPure Essentialอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวหน้า

SC5265/12

4.6

| (69) ตรวจดู | 95% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ผิวสะอาดใส นุ่มนวล และเปล่งปลั่ง

Philips VisaPure Essential นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในการชำระล้างใบหน้า ที่จะช่วยยกระดับการดูแลรักษาผิวประจำวันของคุณสู่ระดับใหม่โดยไม่ต้องเปลืองแรง วิธีการทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนเพื่อผิวที่นุ่มนวล เปล่งปลั่ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ทำความสะอาดได้ดีกว่า 10 เท่า *

ผิวสะอาดใส นุ่มนวล และเปล่งปลั่ง

  • เทคโนโลยี DualMotion

  • การทำความสะอาด

  • หัวแปรงทำความสะอาด 1 รายการ

  • การตั้งค่าระดับความแรง 1 ระดับ

ทำความสะอาดได้หมดจดยิ่งขึ้นถึง 10 เท่า เพื่ออวดผิวสะอาดนุ่มละมุน

ทำความสะอาดได้หมดจดยิ่งขึ้นถึง 10 เท่า เพื่ออวดผิวสะอาดนุ่มละมุน

Philips VisaPure Essential นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ที่จะช่วยยกระดับการทำความสะอาดประจำวันของคุณสู่ระดับใหม่โดยไม่ต้องเปลืองแรง วิธีการทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนเพื่อผิวที่นุ่มนวล เปล่งปลั่ง

การผสานคุณภาพที่ไม่เหมือนใครด้วยโปรแกรม Rotation and Vibration

การผสานคุณภาพที่ไม่เหมือนใครด้วยโปรแกรม Rotation and Vibration

แปรงจะมีทั้งการหมุนและสั่น การสั่นในแนวดิ่งจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนผิวอย่างอ่อนโยน ซึ่งประกอบด้วยฝุ่น, เซลล์ผิวที่ตายแล้ว และเครื่องสำอางที่ตกค้าง การหมุนจะปัดให้สิ่งปนเปื้อนหลุดออกไป คงไว้ซึ่งผิวที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก การเคลื่อนที่ทั้งสองแบบนี้ของแปรงจะทำให้คุณสัมผัสกับความสะอาดแบบหมดจดและเบาสบาย

การจับเวลา 1 นาทีทั่วบริเวณใบหน้า

การจับเวลา 1 นาทีทั่วบริเวณใบหน้า

ใบหน้าสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายโซน ตัวตั้งเวลาโซนของผิวแบบอัจฉริยะจะแจ้งให้คุณทราบได้ด้วยการหยุดสั้นๆ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลื่อนไปบริเวณถัดไป อุปกรณ์จะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมทำงานครบทั่วทั้งใบหน้า โปรแกรมรวมทั้งหมด 1 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ AWARD-961301

ความคิดเห็น

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4.6

จาก 5

69

ตรวจดู

95%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

10/09/2015

Singapore

Singapore

SERVES ITS PURPOSE

After I bought this item, it saves me a lot of money going for facial spa. You just need to have patience and time to do the facial routine yourself. Thanks for a great product Philips.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

14/08/2015

Singapore

Singapore

Great for home use & travel

[Employee of philipsglobal] Love the shape & the recharging stand. Better than using your hands.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

16/05/2018

한국

한국

피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음

사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยมือ 10 เท่า แต่อ่อนโยนเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างเครื่องสำอางด้วยมือ