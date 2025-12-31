รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SCF170/20
ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่สำคัญของลูกน้อยได้ทุกเมื่อด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Classic ที่มีให้เลือกหลายสี ซึ่งจุกนมแบบยุบตัวได้ของเรามีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันอีกด้วย
เพื่อความสบายที่สำคัญ
วัยแรกเกิด - 6 เดือน
ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA
2 แพ็ค
เด็กทารกรู้ดีว่าพวกเขาชอบอะไร! เราได้สอบถามกับทางมารดาว่าลูกน้อยของเขารู้สึกอย่างไรกับจุกนมหลอก Philips Avent และผลลัพธ์ที่ได้คือทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*
จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *
ความคิดเห็น
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
แบรนด์จุกนมหลอกที่เป็นอันดับ 1 ทั่วโลก
เพื่อสุขอนามัย เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งานนาน 4 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์ของเราคอยช่วยเหลือสนับสนุนมารดาและทารกในทุกๆ ขั้นของการเติบโต
ผู้ผลิตแห่งปี 2014
ทดสอบแบบออนไลน์กับมารดา 100 ท่าน, สหราชอาณาจักรปี 2012