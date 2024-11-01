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    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยว

    SCF302/01

    ออกแบบมาเพื่อความสบาย

    ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือปลอดสาร BPA จาก Philips Avent SCF302/01 ให้คุณเชื่อมั่นได้ในประสิทธิภาพเหนือระดับ ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการให้น้ำนมได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าคู่เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล*

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    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยว

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • พลังงาน

      Voltage
      100 - 240  V

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      Battery pack
      1  ชิ้น
      จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด
      1  ชิ้น
      ฐานรองขวดนม/ฝาครอบกรวย
      1  ชิ้น
      ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ (125 มล./4 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      Electronic Breast Pump
      1 ชิ้น
      Newborn nipple travel pack
      1  ชิ้น
      อะไหล่
      1  ชิ้น
      Manual pump parts for when power is not available
      1

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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