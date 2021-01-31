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ยกเลิกการผลิต

Philips Aventถ้วยเด็ก

SCF602/12

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สุขอนามัยขณะเดินทาง

ฝึกหัดการดื่มได้ง่ายด้วยแก้วสำหรับเด็กรุ่นต่างๆ ของ Philips Avent ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย

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แบรนด์ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

จิบง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

สุขอนามัยขณะเดินทาง

  • 260 มล.

  • จุกหัดดื่มชนิดแข็ง 12 เดือน+

  • พร้อมที่จับ

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง

พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

ขีดบอกระดับที่ถ้วยสำหรับจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกน้อยอย่างง่ายดาย

จุกหัดดื่มชนิดแข็งสำหรับเด็กวัย 12 เดือนขึ้นไป

จุกหัดดื่มชนิดแข็งสำหรับเด็กวัย 12 เดือนขึ้นไป

จุกหัดดื่มที่ทนทานต่อการกัดสำหรับเด็กที่ดื่มได้จากถ้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่ฟันกำลังงอก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

31/01/2021

Australia

Australia

Brilliant

I can't understand why these have been discontinued. It was the ONLY cup which claimed to be non spill - and was. It was good quality, robust and easy to clean. I've not been able to find anything like it - or near as good and ALL of AVENT current cups - baby to toddler can be worked out to spill by a clever child in <2min

ข้อดี

Does what it claims, robust, easy to clean and lasts years and years.

ข้อเสีย

none except not available anymore.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF602/02 Toddler Cup

วันที่ใช้ 2019-01-31

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF602/02 Toddler Cup

วันที่ใช้ 2019-01-31

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  1. อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน 