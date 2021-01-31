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สุขอนามัยขณะเดินทาง
ฝึกหัดการดื่มได้ง่ายด้วยแก้วสำหรับเด็กรุ่นต่างๆ ของ Philips Avent ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย
260 มล.
จุกหัดดื่มชนิดแข็ง 12 เดือน+
พร้อมที่จับ
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
ขีดบอกระดับที่ถ้วยสำหรับจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกน้อยอย่างง่ายดาย
จุกหัดดื่มที่ทนทานต่อการกัดสำหรับเด็กที่ดื่มได้จากถ้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่ฟันกำลังงอก
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ness20
31/01/2021
Australia
Brilliant
I can't understand why these have been discontinued. It was the ONLY cup which claimed to be non spill - and was. It was good quality, robust and easy to clean. I've not been able to find anything like it - or near as good and ALL of AVENT current cups - baby to toddler can be worked out to spill by a clever child in <2min
ข้อดี
Does what it claims, robust, easy to clean and lasts years and years.
ข้อเสีย
none except not available anymore.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF602/02 Toddler Cup
วันที่ใช้ 2019-01-31
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF602/02 Toddler Cup
วันที่ใช้ 2019-01-31
อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน