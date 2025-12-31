รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SCF606/01
สุขอนามัยขณะเดินทาง
แก้วน้ำสำหรับเด็กของ Philips Avent เป็นขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนจากขวดนมมาเป็นแก้วน้ำ ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย
200มล.
จุกหัดดื่มแบบนิ่มของเด็ก 6 เดือนขึ้นไป
พร้อมที่จับ
วาล์วที่จดสิทธิบัตรแล้วของถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent จะควบคุมการไหลเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะแม้ว่าถือในลักษณะกลับหัว หรือวางตะแคงข้าง
ความคิดเห็น
อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน