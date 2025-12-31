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ยกเลิกการผลิต

Philips Aventถ้วยเด็ก

SCF606/01

สุขอนามัยขณะเดินทาง

แก้วน้ำสำหรับเด็กของ Philips Avent เป็นขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนจากขวดนมมาเป็นแก้วน้ำ ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย

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แบรนด์ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

จิบง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

สุขอนามัยขณะเดินทาง

  • 200มล.

  • จุกหัดดื่มแบบนิ่มของเด็ก 6 เดือนขึ้นไป

  • พร้อมที่จับ

จุกหัดดื่มแบบนิ่มพร้อมวาล์วป้องกันการหกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

จุกหัดดื่มแบบนิ่มพร้อมวาล์วป้องกันการหกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

วาล์วที่จดสิทธิบัตรแล้วของถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent จะควบคุมการไหลเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะแม้ว่าถือในลักษณะกลับหัว หรือวางตะแคงข้าง

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

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  1. อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน 