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SCF609/01
สุขอนามัยขณะเดินทาง
แก้วน้ำที่มีอัตราการไหลเร็วของ Philips Avent เหมาะสำหรับเด็กกำลังซน ป้องกันการหกเลอะเทอะไม่ว่าจะเขย่า โยน หรือวางตะแคง และสามารถดื่มได้ง่าย มีจุกหัดดื่มที่มีฝาพับเปิดปิด และคลิปด้านข้างสำหรับเชื่อมติดกับเข็มขัดหรือรถเด็ก
340 มล.
จุกหัดดื่มแบบสปอร์ต เด็ก 18 เดือนขึ้นไป
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
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