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Philips Aventถ้วยมีลวดลายจาก Avent

SCF609/01

สุขอนามัยขณะเดินทาง

แก้วน้ำที่มีอัตราการไหลเร็วของ Philips Avent เหมาะสำหรับเด็กกำลังซน ป้องกันการหกเลอะเทอะไม่ว่าจะเขย่า โยน หรือวางตะแคง และสามารถดื่มได้ง่าย มีจุกหัดดื่มที่มีฝาพับเปิดปิด และคลิปด้านข้างสำหรับเชื่อมติดกับเข็มขัดหรือรถเด็ก

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แบรนด์ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

แก้วน้ำที่มีอัตราการไหลเร็ว และไม่หกเลอะเทอะ

สุขอนามัยขณะเดินทาง

  • 340 มล.

  • จุกหัดดื่มแบบสปอร์ต เด็ก 18 เดือนขึ้นไป

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

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  1. อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน 