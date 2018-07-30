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ยกเลิกการผลิต

Philips Aventขวดนมทารก Natural

SCF696/27

4.3

| (4) ตรวจดู

สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

ขวดนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

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ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

  • 2 ขวด

  • 11 ออนซ์ / 330 มล.

  • จุกนมไหลปานกลาง

  • 3 เดือนขึ้นไป

ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.3

จาก 5

4

ตรวจดู

2
1

30/07/2018

Australia

Australia

Amazing bottles

These are amazing bottles for feeding my twins.They never leak.Cleaning is easy too.I am using them from past 6 months.I sterilize them daily using PhilipsAvent sterilizer. Very happy with the product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

01/04/2014

한국

한국

아이가 잘먹고~잘크고있어요.ㅎ

디자인도 참 예쁘지만 배앓이도 없고 세척도 간편한 내추럴젖병 덕분에 아이가 배앓이없이 잘크고 있답니다 큰애부터 작은애는 모두 아벤트젖병덕분에 잘 키우고있네요

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

10/07/2017

Malaysia

Malaysia

Overall is good

Overall is good but easily turn to yellow in bottles.Overall i using AVENT Philips product but one thing dislike about Avent Philips is many are not available and hardly to purchase the new bottles/ accessories at Shopping mall

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle

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  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 

  1. 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011