รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SCF696/27
สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย
ขวดนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
2 ขวด
11 ออนซ์ / 330 มล.
จุกนมไหลปานกลาง
3 เดือนขึ้นไป
จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย
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4.3
จาก 5
4
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Leela
30/07/2018
Australia
Amazing bottles
These are amazing bottles for feeding my twins.They never leak.Cleaning is easy too.I am using them from past 6 months.I sterilize them daily using PhilipsAvent sterilizer. Very happy with the product.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
지애띠야
01/04/2014
한국
아이가 잘먹고~잘크고있어요.ㅎ
디자인도 참 예쁘지만 배앓이도 없고 세척도 간편한 내추럴젖병 덕분에 아이가 배앓이없이 잘크고 있답니다 큰애부터 작은애는 모두 아벤트젖병덕분에 잘 키우고있네요
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
Evelyn
10/07/2017
Malaysia
Overall is good
Overall is good but easily turn to yellow in bottles.Overall i using AVENT Philips product but one thing dislike about Avent Philips is many are not available and hardly to purchase the new bottles/ accessories at Shopping mall
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF696/17 Natural baby bottle
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011