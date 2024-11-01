SCH550/20
อุณหภูมิที่แม่นยำ
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนี้ใช้วัดอุณหภูมิห้องและห้องน้ำ จาก Philips Avent เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณเป็นสองเท่าในการควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิของห้องลูกน้อยและห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการออกแบบและผ่านการทดสอบเพื่อให้มีความปลอดภัย และเป็นของเล่นสร้างความเพลิดเพลินขณะอาบน้ำดูประโยชน์ทั้งหมด
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ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐานของเล่น และได้รับการทดสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัยสูงสุด
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นของเล่นที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับลูกน้อยทุกวัยได้เล่นขณะอาบน้ำ
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดอุณหภูมิน้ำและห้องเด็กจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับน้ำและห้องของลูกน้อย ลูกน้อยของคุณจะสัมผัสที่สุดของความสบายในอ่างอาบน้ำหากน้ำมีอุณหภูมิระหว่าง 36.5 °C และ 38 °C ทั้งนี้ อุณหภูมิ 39°C และสูงกว่านั้นร้อนเกินไป ซึ่งอาจลวกผิวอันบอบบางของลูกน้อยได้! ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 18°C ลูกน้อยจะรู้สึกสบายที่สุดในยามหลับ
อุปกรณ์เสริม
พลังงาน
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะการพัฒนาการ
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