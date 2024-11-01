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  • อุณหภูมิที่แม่นยำ อุณหภูมิที่แม่นยำ อุณหภูมิที่แม่นยำ

    Philips Avent เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำและห้องเด็ก

    SCH550/20

    อุณหภูมิที่แม่นยำ

    เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลนี้ใช้วัดอุณหภูมิห้องและห้องน้ำ จาก Philips Avent เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณเป็นสองเท่าในการควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิของห้องลูกน้อยและห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการออกแบบและผ่านการทดสอบเพื่อให้มีความปลอดภัย และเป็นของเล่นสร้างความเพลิดเพลินขณะอาบน้ำ

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    Philips Avent เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำและห้องเด็ก

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    ผลิตตามมาตรฐานของเล่นและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

    ผลิตตามมาตรฐานของเล่นและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

    ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐานของเล่น และได้รับการทดสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัยสูงสุด

    ปลอดภัยและสนุกสนาน

    ปลอดภัยและสนุกสนาน

    ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นของเล่นที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับลูกน้อยทุกวัยได้เล่นขณะอาบน้ำ

    สามารถอ่านอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสำหรับห้องน้ำหรือห้องนอน

    เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดอุณหภูมิน้ำและห้องเด็กจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับน้ำและห้องของลูกน้อย ลูกน้อยของคุณจะสัมผัสที่สุดของความสบายในอ่างอาบน้ำหากน้ำมีอุณหภูมิระหว่าง 36.5 °C และ 38 °C ทั้งนี้ อุณหภูมิ 39°C และสูงกว่านั้นร้อนเกินไป ซึ่งอาจลวกผิวอันบอบบางของลูกน้อยได้! ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 18°C ลูกน้อยจะรู้สึกสบายที่สุดในยามหลับ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือการใช้งาน
      ใช่

    • พลังงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      LR44
      จำนวนแบตเตอรี่
      2
      ถอด/เปลี่ยนได้
      ใช่

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
      10-45  °C
      ตรงตามข้อกำหนด
      EN 71, ASTM F963-96a Technical
      ความเที่ยงตรง
      +/-1  °C

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0 - 6 เดือน
      • 6 - 12 เดือน

    Badge-D2C

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