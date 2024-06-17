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  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
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  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
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  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
  • รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

Philips Avent Natural Response Nighttimeขวดนมทารก

SCY903/81

5

| (99) ตรวจดู | 99% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

จุกนม Natural Response จะปล่อยน้ำนมเฉพาะเมื่อทารกกำลังดื่มเท่านั้น ทารกสามารถดื่มนมตามจังหวะของตนเองได้เช่นเดียวกับการดื่มจากเต้านม จึงสามารถผสมผสานการดูดนมจากเต้านมและขวดเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
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ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

จุกนมที่ดูดได้ราวกับเต้านมแม่

รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย

  • 1 ขวด

  • 9 ออนซ์/260 มล.

  • จุกนมไหลปานกลาง

  • 3-6 เดือน

จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

จุกนมจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น

จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างเต้านมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น ฉะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน

ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยจุกนมทรงหน้าอก

จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยืดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปทรงและความรู้สึกอย่างเต้านมจริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย

การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

We all learn at our own pace. Suckling is a skill and some babies develop it quicker than others. That’s why some babies might initially benefit from our “First Flow” nipple (Nipple 0) before progressing to the Natural Response nipples. Switch to “First Flow” nipple when your baby takes longer than 20 minutes to drink 50 ml/1.7 oz using the Natural Response nipples. Try a Natural Response nipple with a higher flow rate if your baby is playing with the nipple instead of drinking or seems frustrated. If feeding difficulties persist, consult a healthcare professional.

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

99

ตรวจดู

99%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

17/06/2024

ประเทศไทย

ประเทศไทย

พนักงานฟิลิปส์

ขวดนม

[Employee of philipsglobal] ที่บ้านใช้หลายขวดเลยค่ะ ปากกว้างชงง่าย รูปทรงน่ารัก 🥰🥰🥰

ข้อดี

ปากกว้าง ใช่งานง่าย

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2023-12-17

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2023-12-17

17/06/2024

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ขวดนม philips Avent scy903/01

ออกแบบมาพร้อมจุกนมNatral Rosponseพี่เรียนแบบมาจากดูดนมจากเต้าช่วยลดอาการสำลักและป้องกันโคลิคจากการกลืนอากาศ ล้างง่าย ขนาด 260 มล.สำหรับเด็ก 1 เดือนขึ้นไปที่สำคัญสามารถพกพาสะดวกหรือใช้ในชีวิตประจำวันเราได้

ข้อดี

ราคาสูง

ข้อเสีย

ใช้งานสะดวก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2024-02-17

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2024-02-17

17/06/2024

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เพื่อลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว

รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย และเสมือนกำลังดูดนมจากเต้านมแม่

ข้อดี

ใช้งานง่าย ทำ ความสะอาดง่าย

ข้อเสีย

ไม่มี

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2024-02-17

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Natural Response SCY903 ขวดนมทารก

Date of Use 2024-02-17

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 

  1. 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011