รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SHC2000/30
IR ไร้สาย
หูฟังอินฟราเรดไร้สายแบบชาร์จใหม่ได้ขนาดใหญ่ ที่รวมคุณภาพและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเพลิดเพลินในการชมโทรทัศน์หรือฟังเพลงภายในบ้าน
ปรับความพอดีได้
การส่งสัญญาณอินฟราเรด
หูฟัง Philips ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา มีความทนทานช่วยยกระดับความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนาน
แถบคาดศีรษะด้านในของหูฟังจาก Philips ช่วยให้สวมใส่พอดีกับศีรษะได้อย่างง่ายดาย กลไกดังกล่าวจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของคุณ
การเชื่อมต่อการส่งสัญญาณด้วยการใช้คลื่นวิทยุ (RF) ความถี่สูงมากช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด
2.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Steely
06/05/2019
New Zealand
I have not felt satisfied because of the interference
I have had the headphones for a while and have not had much luck with them. Too much radio interference when I have them connected to the TV. I have tried everything i can think of to make them work. No luck Eventually I bought a Sony set, they work fine. But I don't want to give up on my Philip's SHC2000 set. Can u help me. Regards Neale
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC2000 Wireless Headphone
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC2000 Wireless Headphone