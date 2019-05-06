ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

หูฟัง Hi-Fi ไร้สาย

SHC2000/30

2

| (1) วิจารณ์

IR ไร้สาย

หูฟังอินฟราเรดไร้สายแบบชาร์จใหม่ได้ขนาดใหญ่ ที่รวมคุณภาพและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเพลิดเพลินในการชมโทรทัศน์หรือฟังเพลงภายในบ้าน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับใช้กับโทรทัศน์

IR ไร้สาย

  • ปรับความพอดีได้

  • การส่งสัญญาณอินฟราเรด

การออกแบบให้มีน้ำหนักเบาจะเพิ่มความสบายยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

หูฟัง Philips ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา มีความทนทานช่วยยกระดับความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนาน

แถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับได้เองเพื่อความสบายในการสวมใส่

แถบคาดศีรษะด้านในของหูฟังจาก Philips ช่วยให้สวมใส่พอดีกับศีรษะได้อย่างง่ายดาย กลไกดังกล่าวจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของคุณ

คลื่นวิทยุความถี่สูงช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด

การเชื่อมต่อการส่งสัญญาณด้วยการใช้คลื่นวิทยุ (RF) ความถี่สูงมากช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

2.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
1

06/05/2019

New Zealand

New Zealand

I have not felt satisfied because of the interference

I have had the headphones for a while and have not had much luck with them. Too much radio interference when I have them connected to the TV. I have tried everything i can think of to make them work. No luck Eventually I bought a Sony set, they work fine. But I don't want to give up on my Philip's SHC2000 set. Can u help me. Regards Neale

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC2000 Wireless Headphone

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC2000 Wireless Headphone

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี