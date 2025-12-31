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ชุดหูฟังไร้สายดิจิตอล

SHD8900/00

เสียงดนตรีหนักแน่นในแบบไร้สาย

ถ่ายโอนสัญญาณเสียงแจ่มชัดในระบบดิจิตอล การรับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยน คุณภาพเสียงจาก CD อย่างแท้จริงให้เสียงอะคูสติกที่สมบูรณ์และยังคงนุ่มนวล คุณภาพเสียงผสานกับความสบายระดับพรีเมียมจากแถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับเองได้ และแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ให้เสียงสมจริงทุกรายละเอียด

เสียงดนตรีหนักแน่นในแบบไร้สาย

  • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงชัดใส (2.4 GHz)

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 2.4 GHz จะป้องกันการบีบอัดและป้องกันข้อมูลสูญหาย ระหว่างเครื่องส่งและชุดหูฟัง สัญญาณดิจิตอลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกในตอนท้ายของกระบวนการส่ง ผลที่ได้คือคุณภาพเสียงที่สุดยอด ด้วยเสียงอะคูสติกนุ่มละมุนและมีข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด

คุณภาพเสียงจาก CD อย่างแท้จริง ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่

คุณภาพเสียงจาก CD อย่างแท้จริงให้คุณรับความรื่นรมย์กับเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่ ด้วยกระบวนการส่งข้อมูลดิจิตอลที่รับประกันได้ว่าจะไม่มีการบีบอัดข้อมูล สิ่งที่คุณได้ยินก็คือรายละเอียดและความสมบูรณ์ของเสียงเพลงต้นฉบับ

การออกแบบด้วยเสาอากาศคู่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลถึง 360º

การออกแบบด้วยเสาอากาศคู่ทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีจุดบอด ไม่ว่าจะรับในมุมใด ชุดหูฟังมีเสาอากาศสองเสา อยู่ที่บริเวณที่ครอบหูด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อการรับฟังดนตรีชั้นยอดแบบไร้สายโดยไม่มีสะดุด (ไม่มีจุดบอด) และเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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