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SHD8900/00
เสียงดนตรีหนักแน่นในแบบไร้สาย
ถ่ายโอนสัญญาณเสียงแจ่มชัดในระบบดิจิตอล การรับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยน คุณภาพเสียงจาก CD อย่างแท้จริงให้เสียงอะคูสติกที่สมบูรณ์และยังคงนุ่มนวล คุณภาพเสียงผสานกับความสบายระดับพรีเมียมจากแถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับเองได้ และแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง
การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 2.4 GHz จะป้องกันการบีบอัดและป้องกันข้อมูลสูญหาย ระหว่างเครื่องส่งและชุดหูฟัง สัญญาณดิจิตอลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกในตอนท้ายของกระบวนการส่ง ผลที่ได้คือคุณภาพเสียงที่สุดยอด ด้วยเสียงอะคูสติกนุ่มละมุนและมีข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
คุณภาพเสียงจาก CD อย่างแท้จริงให้คุณรับความรื่นรมย์กับเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่ ด้วยกระบวนการส่งข้อมูลดิจิตอลที่รับประกันได้ว่าจะไม่มีการบีบอัดข้อมูล สิ่งที่คุณได้ยินก็คือรายละเอียดและความสมบูรณ์ของเสียงเพลงต้นฉบับ
การออกแบบด้วยเสาอากาศคู่ทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีจุดบอด ไม่ว่าจะรับในมุมใด ชุดหูฟังมีเสาอากาศสองเสา อยู่ที่บริเวณที่ครอบหูด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อการรับฟังดนตรีชั้นยอดแบบไร้สายโดยไม่มีสะดุด (ไม่มีจุดบอด) และเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
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