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ยกเลิกการผลิต
SHL3000BL/00
พลังเสียงอันทรงพลัง
หูฟัง Philips SHL3000 ที่ให้เสียงเบสและเสียงทรงพลัง ได้รับการออกแบบมาให้มีที่ครอบหูที่มีแผ่นรองสัมผัสนุ่มแบบหมุนได้ คุณจะสัมผัสประสบการณ์การรับฟังที่แสนสมบูรณ์แบบได้แม้กำลังเดินทาง
สไตล์ DJ
สีน้ำเงิน
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
เสียงแบบปิดของหูฟังจาก Philips ให้การขจัดเสียงรบกวนได้ดี
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Jodes
07/09/2014
Australia
Stopped working after 8 weeks
These headphones stopped working for me after only 8 weeks. I plug them in and no sound. Not happy with this product at all.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHL3000BL Headband headphones
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHL3000BL Headband headphones