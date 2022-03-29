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ยกเลิกการผลิต

ชุดหูฟัง PC

SHM1900/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

Philips SHM1900 เป็นชุดหูฟังคอมพิวเตอร์แบบครอบหูน้ำหนักเบาที่ให้ที่สุดของความสบาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

  • แบบครอบหู

อะแดปเตอร์แบบ 2-to-1 ที่ใช้ได้กับทั้ง PC และแลปทอป

สลับใช้งานกับ PC และแลปทอปได้ง่ายๆ ด้วยอะแดปเตอร์แบบ 2-to-1

ไมโครโฟนอยู่ในตำแหน่งที่พอดีที่สุดต่อการรับเสียง

ไมโครโฟนแบบบูมที่ปรับได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถปรับตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการรับเสียงของคุณเสมอ

สไตล์แบบครอบหูที่ใส่สบายกระชับพอดีและขจัดเสียงรบกวนได้สูงสุด

ดีไซน์แบบครอบหูที่ใส่สบายกระชับพอดีถึงขีดสุดและยังป้องกันเสียงรบกวนรอบข้าง ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

29/03/2022

Indonesia

Indonesia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

The product have great functions.

This headset have great functions and could do well for zoom, Weber and other apps for meeting.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM1900 PC Headset

วันที่ใช้ 2022-02-28

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM1900 PC Headset

วันที่ใช้ 2022-02-28

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