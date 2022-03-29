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ยกเลิกการผลิต
SHM1900/00
สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด
Philips SHM1900 เป็นชุดหูฟังคอมพิวเตอร์แบบครอบหูน้ำหนักเบาที่ให้ที่สุดของความสบาย
แบบครอบหู
สลับใช้งานกับ PC และแลปทอปได้ง่ายๆ ด้วยอะแดปเตอร์แบบ 2-to-1
ไมโครโฟนแบบบูมที่ปรับได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถปรับตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการรับเสียงของคุณเสมอ
ดีไซน์แบบครอบหูที่ใส่สบายกระชับพอดีถึงขีดสุดและยังป้องกันเสียงรบกวนรอบข้าง ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
0Zeros
29/03/2022
Indonesia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
The product have great functions.
This headset have great functions and could do well for zoom, Weber and other apps for meeting.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM1900 PC Headset
วันที่ใช้ 2022-02-28
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM1900 PC Headset
วันที่ใช้ 2022-02-28