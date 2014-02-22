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ยกเลิกการผลิต
SHM7110/00
ชุดหูฟัง PC ที่ปรับแต่งได้
อุปกรณ์ PC ขนาดบางชิ้นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งชุดหูฟังได้ด้วยฝาครอบหูที่ปรับแต่งได้ ด้วยการให้เสียงที่ชัดเจน สดใส และการออกแบบสายคล้องคอที่สวมใส่สบาย คุณจะสนทนาได้นานนับชั่วโมงอย่างสะดวกสบายเต็มที่
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Gajaen
22/02/2014
Malaysia
Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user
It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset