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ชุดหูฟัง PC

SHM7110/00

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ชุดหูฟัง PC ที่ปรับแต่งได้

อุปกรณ์ PC ขนาดบางชิ้นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งชุดหูฟังได้ด้วยฝาครอบหูที่ปรับแต่งได้ ด้วยการให้เสียงที่ชัดเจน สดใส และการออกแบบสายคล้องคอที่สวมใส่สบาย คุณจะสนทนาได้นานนับชั่วโมงอย่างสะดวกสบายเต็มที่

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เพื่อนคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับโน้ตบุ๊คและเดสก์ทอปของคุณ

ชุดหูฟัง PC ที่ปรับแต่งได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

22/02/2014

Malaysia

Malaysia

Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user

It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset

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