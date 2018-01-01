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ยกเลิกการผลิต

หูฟังไฮไฟสเตอริโอ

SHP3000/00

5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ไดนามิคเบส สวมใส่กระชับ

ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม. ทรงพลังได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา พร้อมที่ครอบหูที่สามารถปรับได้อัตโนมัติและแผ่นรองหูฟังที่สามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งหมดนี้ทำให้หูฟัง SHP3000 เป็นคู่หูที่เหมาะสมที่สุดของคุณสำหรับการใช้งานภายในอาคาร

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไดนามิคเบส สวมใส่กระชับ

  • แบบครอบหู

  • ดำ

ลำโพง 40 มม. ที่จูนโดยเฉพาะเพื่อเสียงที่กลมกลืนกันสุดละเมียด

ลำโพง 40 มม. ที่จูนโดยเฉพาะเพื่อเสียงที่กลมกลืนกันสุดละเมียด

จัดวางสายด้านเดียวเพื่อลดปัญหาสายพันกัน

แผ่นรองหูฟังที่มีรูระบายอากาศซึ่งระบายอากาศได้สูงเพื่อกระจายความร้อน

แผ่นรองหูฟังที่มีรูระบายอากาศซึ่งระบายอากาศได้สูงเพื่อกระจายความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

01/01/2018

Singapore

Singapore

great

greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones

29/01/2021

Malaysia

Malaysia

Great value/price

Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.

ข้อดี

See above

ข้อเสีย

???

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones

วันที่ใช้ 2019-01-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones

วันที่ใช้ 2019-01-29

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