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ยกเลิกการผลิต
SHP3000/00
ไดนามิคเบส สวมใส่กระชับ
ลำโพงนีโอไดเมียม 40 มม. ทรงพลังได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา พร้อมที่ครอบหูที่สามารถปรับได้อัตโนมัติและแผ่นรองหูฟังที่สามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งหมดนี้ทำให้หูฟัง SHP3000 เป็นคู่หูที่เหมาะสมที่สุดของคุณสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
แบบครอบหู
ดำ
5.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Teqnkka
01/01/2018
Singapore
great
greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Oldandgrey
29/01/2021
Malaysia
Great value/price
Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.
ข้อดี
See above
ข้อเสีย
???
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones
วันที่ใช้ 2019-01-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP3000 HiFi Stereo Headphones
วันที่ใช้ 2019-01-29