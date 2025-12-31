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SHP9000/97
สุดยอดพลังแห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ
สุดยอดหูฟังความละเอียดสูงที่ให้รายละเอียดคุณภาพระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวขับเสียงที่ได้รับการปรับจูนตอบสนองอย่างเต็มพิกัดต่อสัญญาณเสียง รองรับความถี่ที่กว้างเป็นพิเศษ
ตัวขับเสียงขนาด 50 มม. ผสมผสานความไวของวัสดุผสม Mylar กับพลังของนีโอไดเมียมสำหรับระบบวงจรแม่เหล็กให้พลังเสียงแรง ไม่มีความผิดเพี้ยน
วางใจได้กับการเคลือบปลั๊กด้วยทองคำแท้ที่ทำให้เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น จึงได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น
ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
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