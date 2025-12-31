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ลำโพงโน้ตบุ๊ค USB

SPA20/00

คุณภาพเสียงสุดยอด

พวกเราทำงานได้ยอดเยี่ยมสำหรับเพลง เสียง และซาวด์แทร็ค เพียงเชื่อมต่อพวกเราเข้ากับโน้ตบุ๊คของคุณ แล้วปล่อยเราคืนความมีชีวิตชีวาให้กับเพลงและเสียงเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม สามารถจัดการสายเคเบิลได้สะดวกทำให้โต๊ะของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

คุณภาพเสียงสุดยอด

  • ใช้งานผ่าน USB

  • สัญญาณเสียงเข้า

เต็มอิ่มกับพลังเสียงเบส

ลำโพง PC จาก Philips ให้เสียงคุณภาพคุณภาพดีพร้อมพลังเสียงเบสจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด

ปลั๊ก USB สำหรับเชื่อมต่อพลังงาน

ปลั๊ก USB สำหรับเชื่อมต่อพลังงาน

ด้วยพลักแอนด์เพลย์ที่แสนสะดวก เสียบสาย USB ได้โดยตรงในพอร์ต USB แล้วโน้ตบุ๊คของคุณจะรับรู้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ถอดได้โดยอัตโนมัติ

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี