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ยกเลิกการผลิต
SPA20/00
คุณภาพเสียงสุดยอด
พวกเราทำงานได้ยอดเยี่ยมสำหรับเพลง เสียง และซาวด์แทร็ค เพียงเชื่อมต่อพวกเราเข้ากับโน้ตบุ๊คของคุณ แล้วปล่อยเราคืนความมีชีวิตชีวาให้กับเพลงและเสียงเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม สามารถจัดการสายเคเบิลได้สะดวกทำให้โต๊ะของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย!
ใช้งานผ่าน USB
สัญญาณเสียงเข้า
ลำโพง PC จาก Philips ให้เสียงคุณภาพคุณภาพดีพร้อมพลังเสียงเบสจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด
ด้วยพลักแอนด์เพลย์ที่แสนสะดวก เสียบสาย USB ได้โดยตรงในพอร์ต USB แล้วโน้ตบุ๊คของคุณจะรับรู้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ที่ถอดได้โดยอัตโนมัติ
ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น
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