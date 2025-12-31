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4000 seriesเมาส์ไร้สาย

SPK7448W/97

ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย

เมาส์ตัวนี้ออกแบบมาให้พกพาได้สะดวก การเชื่อมต่อ Bluetooth ไร้สาย และสลับระหว่างอุปกรณ์สามชิ้นได้ด้วยคลิกเดียว แถมยังเลื่อนเมาส์ได้อย่างสะดวกและราบรื่น

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ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย

  • เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน

  • บลูทูธ 3.0/5.0

  • การออกแบบเพื่อการทำงานอย่างเงียบกริบ

  • ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

ปุ่มที่สามารถทนทานต่อการคลิกหลายล้านครั้ง

ปุ่มที่สามารถทนทานต่อการคลิกหลายล้านครั้ง

ลดเสียงคลิกเพื่อประสบการณ์ที่เงียบและสบาย

ลดเสียงคลิกเพื่อประสบการณ์ที่เงียบและสบาย

การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G สำหรับพื้นที่ทำงานไร้สายอย่างสมบูรณ์

การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G สำหรับพื้นที่ทำงานไร้สายอย่างสมบูรณ์

เก็บสายคอมพิวเตอร์ไว้ในช่อง สำหรับแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4Hz ขั้นตอนการตั้งค่าที่เรียบง่ายพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยของอุปกรณ์เสริมจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี