รับประกัน 2 ปีเต็ม
SPK7448W/97
ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย
เมาส์ตัวนี้ออกแบบมาให้พกพาได้สะดวก การเชื่อมต่อ Bluetooth ไร้สาย และสลับระหว่างอุปกรณ์สามชิ้นได้ด้วยคลิกเดียว แถมยังเลื่อนเมาส์ได้อย่างสะดวกและราบรื่น
เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน
บลูทูธ 3.0/5.0
การออกแบบเพื่อการทำงานอย่างเงียบกริบ
ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ
เก็บสายคอมพิวเตอร์ไว้ในช่อง สำหรับแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4Hz ขั้นตอนการตั้งค่าที่เรียบง่ายพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยของอุปกรณ์เสริมจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ
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