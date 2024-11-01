STE1010/70
ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips 1000 Series นั้นเป็นเพื่อนคู่หูของคุณในการขจัดรอยยับอย่างง่ายดาย การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับและแท้งค์น้ำขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณรีดทุกเนื้อผ้าด้วยไอน้ำอย่างไม่สะดุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สามารถถอดแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 1.8 ลิตรเพื่อความง่ายในการเติม เพื่อการรีดผ้าที่ยาวนานโดยไม่สะดุด
เตารีดสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดรอยยับให้เสื้อผ้าคุณได้อย่างทรงพลังถึง 32 กรัม/นาที
ตั้งระดับไอน้ำที่คุณต้องการระหว่างต่ำและสูงให้เหมาะกับเนื้อผ้าต่างๆ
ขนาดที่กะทัดรัดของส่วนฐานและเสาที่พับได้ช่วยให้จัดเก็บเครื่องหลังใช้งานได้ง่าย
เครื่องจะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากเพียง 45 วินาทีเพื่องานเก็บความเรียบร้อย
เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม
การพ่นไอน้ำเป็นเวลานานจะสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9% และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น
สามารถปรับเสาเดี่ยวให้ได้ความสูงที่ต้องการเพื่อแขวนผ้าของคุณ และพ่นไอน้ำได้อย่างสะดวก
มีถุงมือกันความร้อนเพื่อปกป้องมือของคุณระหว่างการรีดไอน้ำ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
ประเทศผู้ผลิต
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