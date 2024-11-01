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  • ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

    STE1010/70

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips 1000 Series นั้นเป็นเพื่อนคู่หูของคุณในการขจัดรอยยับอย่างง่ายดาย การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับและแท้งค์น้ำขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณรีดทุกเนื้อผ้าด้วยไอน้ำอย่างไม่สะดุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

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    ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

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    ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    แท้งค์น้ำขนาด 1.8 ลิตร ช่วยให้ผลิตไอน้ำได้อย่างยาวนาน

    • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัด
    • การตั้งค่าไอน้ำ 2 แบบ
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 32 ก./นาที
    • กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%*
    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่และสามารถถอดออกได้

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่และสามารถถอดออกได้

    สามารถถอดแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 1.8 ลิตรเพื่อความง่ายในการเติม เพื่อการรีดผ้าที่ยาวนานโดยไม่สะดุด

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 32 กรัม/นาที

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 32 กรัม/นาที

    เตารีดสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดรอยยับให้เสื้อผ้าคุณได้อย่างทรงพลังถึง 32 กรัม/นาที

    การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    ตั้งระดับไอน้ำที่คุณต้องการระหว่างต่ำและสูงให้เหมาะกับเนื้อผ้าต่างๆ

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดที่กะทัดรัดของส่วนฐานและเสาที่พับได้ช่วยให้จัดเก็บเครื่องหลังใช้งานได้ง่าย

    อุ่นเครื่องให้พร้อมใช้งานหลังจากเพียง 45 วินาที

    อุ่นเครื่องให้พร้อมใช้งานหลังจากเพียง 45 วินาที

    เครื่องจะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากเพียง 45 วินาทีเพื่องานเก็บความเรียบร้อย

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    การพ่นไอน้ำเป็นเวลานานจะสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9% และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น

    เสาเดี่ยวแบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    เสาเดี่ยวแบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    สามารถปรับเสาเดี่ยวให้ได้ความสูงที่ต้องการเพื่อแขวนผ้าของคุณ และพ่นไอน้ำได้อย่างสะดวก

    มีถุงมือกันความร้อนเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ

    มีถุงมือกันความร้อนเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ

    มีถุงมือกันความร้อนเพื่อปกป้องมือของคุณระหว่างการรีดไอน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
      ระยะเวลาทำความร้อน
      45 วินาที
      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      พลาสติก
      วิธีขจัดตะกรัน
      ล้างง่าย
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1800 มล.
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      2
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      ปลั๊กไฟในตัว
      มี
      หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน
      มี
      การรับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1600 วัตต์
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      32 กรัม/นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      ไม่มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      ไม่มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240 V

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      ไม่มี
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดแผ่นทำควมร้อน
      55.67 ตร.ซม.
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      30.3 x 167.3 x 31.2 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      35 x 34.7 x 42.7 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.5 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.27 ม.
      น้ำหนักหัวพ่นไอน้ำ
      0.27 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.62 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      4.40 กก.

    • ดีไซน์

      ล้อในตัว
      ไม่มี
      สี
      สีดีเสิร์ทกรีน (Desert Green)

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ไม้แขวนเสื้อ
      ไม่มี
      StyleBoard
      ไม่มี
      StyleMat
      ไม่มี
      เสาแบบปรับได้
      มี
      ฝาน้ำหอม MyEssence
      ไม่มี
      แท่นวางเตารีด
      มี, ด้านหน้า, ด้านบน
      แปรง
      ไม่มี
      ถุงมือ
      มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      มี
      บรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      คู่มือการใช้งาน
      มี

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • *ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไรบนผ้าฝ้าย โดยสถาบันภายนอกโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที

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