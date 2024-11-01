คำค้นหา

  • ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

    STE1030/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips 1000 Series นั้นเป็นเพื่อนคู่หูของคุณในการขจัดรอยยับอย่างง่ายดาย การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับและแท้งค์น้ำขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณรีดทุกเนื้อผ้าด้วยไอน้ำอย่างไม่สะดุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ทั้งหมด

    ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย

    แท้งค์น้ำขนาด 1.8 ลิตร ช่วยให้ผลิตไอน้ำได้อย่างยาวนาน

    • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร
    • StyleMat ในตัว
    • การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 36 กรัม/นาที
    • กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%*
    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่และสามารถถอดออกได้

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่และสามารถถอดออกได้

    สามารถถอดแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 1.8 ลิตรเพื่อความง่ายในการเติม เพื่อการรีดผ้าที่ยาวนานโดยไม่สะดุด

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 36 กรัม/นาที

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 36 กรัม/นาที

    เตารีดสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดรอยยับให้เสื้อผ้าคุณได้อย่างทรงพลังถึง 36 กรัม/นาทีด้วยการรีดเพียงไม่กี่ครั้ง

    การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

    ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท

    Stylemat ในตัวเพื่อการรองรับที่ดีขึ้น

    Stylemat ในตัวเพื่อการรองรับที่ดีขึ้น

    Stylemat จะช่วยรองรับแนวดิ่งอย่างอ่อนโยนระหว่างที่พ่นไอน้ำ แขวนผ้าของคุณบนแผ่นรองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    อุ่นเครื่องให้พร้อมใช้งานหลังจากเพียง 45 วินาที

    อุ่นเครื่องให้พร้อมใช้งานหลังจากเพียง 45 วินาที

    เครื่องจะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากเพียง 45 วินาทีเพื่องานเก็บความเรียบร้อย

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า

    การพ่นไอน้ำเป็นเวลานานจะสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9% และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น

    เสาคู่แบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    เสาคู่แบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

    สามารถปรับเสาคู่ให้ได้ความสูงที่ต้องการเพื่อแขวนผ้าของคุณ และพ่นไอน้ำได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์เสริมในตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

    อุปกรณ์เสริมในตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

    มีอุปกรณ์เสริมแถมมาให้กับเครื่องผลิตไอน้ำเพื่อประสบการณ์การพ่นไอน้ำที่ดีขึ้นของคุณ: ถุงมือกันร้อนเพื่อการปกป้องพิเศษ แปรงปัดเนื้อผ้าเพื่อช่วยให้ไอน้ำทะลุทะลวงได้ล้ำลึกยิ่งขึ้น และที่แขวนด้านบนเพื่อความสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ระยะเวลาทำความร้อน
      45 วินาที

    • วิธีขจัดตะกรัน

      การจัดการคราบตะกรัน
      ล้างง่าย

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      • 220-240 V  V
      • 110 V (TW)  V
      ขนาดบรรจุภัณฑ์
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      วัสดุแผ่นไอน้ำ
      พลาสติก
      เสา
      เสาคู่
      ล้อในตัว
      ไม่มี
      กำลังไฟ
      • 1800 W
      • 1600 W (TW)
      ประเทศผู้ผลิต
      จีน
      อัตราไอน้ำ
      36 กรัม/นาที
      พลังไอน้ำพิเศษ
      ไม่มี
      การตั้งค่าไอน้ำ
      3
      ปุ่มใช้พลังไอน้ำ
      ไม่มี
      แท็งก์น้ำ
      แบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
      อุปกรณ์เสริม
      ที่แขวน, ถุงมือ, แปรง

    • ดีไซน์

      สี
      Deep azur

    • ใช้งานง่าย

      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
      ความยาวสายไฟ
      1.5  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.33  m
      แท่นวางเตารีด
      มี, ด้านหน้า, ด้านบน
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี

    • การรับประกัน

      การรับประกันทั่วไป
      2 ปี

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      4.89  kg
      ขนาดของแผ่นไอน้ำ
      55.67 ตร.ซม.
      ขนาดของแผ่นรองรีดผ้า (กว้าง x สูง x ยาว)
      32.2 x 60.2 ซม.
      น้ำหนักหัวพ่นไอน้ำ
      270 ก.
      น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์
      3.05 กก.
      ขนาดสินค้า (กว้าง x สูง x ยาว) เมื่อจัดเก็บ
      30.3 x 117.1 x 31.2 ซม.
      ขนาดสินค้า (กว้าง x สูง x ยาว) เมื่อกางออกสุด
      30.3 x 168.2 x 43.4 ซม.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไรบนผ้าฝ้าย โดยสถาบันภายนอกโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด