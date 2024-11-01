ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า
ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips 1000 Series นั้นเป็นเพื่อนคู่หูของคุณในการขจัดรอยยับอย่างง่ายดาย การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับและแท้งค์น้ำขนาดใหญ่จะช่วยให้คุณรีดทุกเนื้อผ้าด้วยไอน้ำอย่างไม่สะดุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ซีรีส์ 1000 เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า
ขจัดรอยยับบนเนื้อผ้าทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย
แท้งค์น้ำขนาด 1.8 ลิตร ช่วยให้ผลิตไอน้ำได้อย่างยาวนาน
- แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.8 ลิตร
- StyleMat ในตัว
- การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ
- พลังไอน้ำต่อเนื่อง 36 กรัม/นาที
- กำจัดแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.9%*
แท็งก์น้ำขนาดใหญ่และสามารถถอดออกได้
สามารถถอดแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 1.8 ลิตรเพื่อความง่ายในการเติม เพื่อการรีดผ้าที่ยาวนานโดยไม่สะดุด
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 36 กรัม/นาที
เตารีดสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดรอยยับให้เสื้อผ้าคุณได้อย่างทรงพลังถึง 36 กรัม/นาทีด้วยการรีดเพียงไม่กี่ครั้ง
การตั้งค่าไอน้ำหลายระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท
Stylemat ในตัวเพื่อการรองรับที่ดีขึ้น
Stylemat จะช่วยรองรับแนวดิ่งอย่างอ่อนโยนระหว่างที่พ่นไอน้ำ แขวนผ้าของคุณบนแผ่นรองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
อุ่นเครื่องให้พร้อมใช้งานหลังจากเพียง 45 วินาที
เครื่องจะพร้อมใช้งานทันทีหลังจากเพียง 45 วินาทีเพื่องานเก็บความเรียบร้อย
ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
เครื่องพ่นไอน้ำปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม
กำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9%* เพื่อความสดชื่นของเสื้อผ้า
การพ่นไอน้ำเป็นเวลานานจะสามารถกำจัดแบคทีเรียและไรฝุ่นได้มากถึง 99.9% และขจัดกลิ่นเพื่อให้เสื้อผ้าสดชื่น
เสาคู่แบบปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย
สามารถปรับเสาคู่ให้ได้ความสูงที่ต้องการเพื่อแขวนผ้าของคุณ และพ่นไอน้ำได้อย่างสะดวก
อุปกรณ์เสริมในตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
มีอุปกรณ์เสริมแถมมาให้กับเครื่องผลิตไอน้ำเพื่อประสบการณ์การพ่นไอน้ำที่ดีขึ้นของคุณ: ถุงมือกันร้อนเพื่อการปกป้องพิเศษ แปรงปัดเนื้อผ้าเพื่อช่วยให้ไอน้ำทะลุทะลวงได้ล้ำลึกยิ่งขึ้น และที่แขวนด้านบนเพื่อความสะดวก
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- ระยะเวลาทำความร้อน
-
45 วินาที
-
วิธีขจัดตะกรัน
- การจัดการคราบตะกรัน
-
ล้างง่าย
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- แรงดันไฟฟ้า
-
- ขนาดบรรจุภัณฑ์
-
35 x 34.7 x 42.7
cm
- วัสดุแผ่นไอน้ำ
-
พลาสติก
- เสา
-
เสาคู่
- ล้อในตัว
-
ไม่มี
- กำลังไฟ
-
- ประเทศผู้ผลิต
-
จีน
- อัตราไอน้ำ
-
36 กรัม/นาที
- พลังไอน้ำพิเศษ
-
ไม่มี
- การตั้งค่าไอน้ำ
-
3
- ปุ่มใช้พลังไอน้ำ
-
ไม่มี
- แท็งก์น้ำ
-
แบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
- อุปกรณ์เสริม
-
ที่แขวน, ถุงมือ, แปรง
-
ดีไซน์
- สี
-
Deep azur
-
ใช้งานง่าย
- ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
-
แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม
- ความยาวสายไฟ
-
1.5
m
- ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
-
1.33
m
- แท่นวางเตารีด
-
มี, ด้านหน้า, ด้านบน
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
-
ไม่มี
-
การรับประกัน
- การรับประกันทั่วไป
-
2 ปี
-
ขนาดและน้ำหนัก
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
-
35 x 34.7 x 42.7
cm
- น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
-
4.89
kg
- ขนาดของแผ่นไอน้ำ
-
55.67 ตร.ซม.
- ขนาดของแผ่นรองรีดผ้า (กว้าง x สูง x ยาว)
-
32.2 x 60.2 ซม.
- น้ำหนักหัวพ่นไอน้ำ
-
270 ก.
- น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์
-
3.05 กก.
- ขนาดสินค้า (กว้าง x สูง x ยาว) เมื่อจัดเก็บ
-
30.3 x 117.1 x 31.2 ซม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง x สูง x ยาว) เมื่อกางออกสุด
-
30.3 x 168.2 x 43.4 ซม.
- *ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไรบนผ้าฝ้าย โดยสถาบันภายนอกโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที
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