คำค้นหา

  • ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ 1000 Series เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ

    STH1010/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก

    เพลิดเพลินกับการรีดไอน้ำที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องรีดไอน้ำมือถือ 1000 Series ของเรา ด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ทำให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบได้ง่ายกว่าที่เคย สุดยอดคู่หูเพื่อจัดแต่งสไตล์ของคุณ เพียงแค่เสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งาน!

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ 1000 Series เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า ทั้งหมด

    ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก

    ดีไซน์น้ำหนักเบาเพื่อการขจัดรอยยับอย่างรวดเร็ว

    • ดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
    • การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    นอกจากการขจัดรอยยับแล้ว 1000 Series ยังสามารถคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า (และของตกแต่งที่อ่อนนุ่ม ผ้าม่าน ของเล่น) และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

    รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยใหม้กับเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้ทั้งหมด

    รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยใหม้กับเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้ทั้งหมด

    ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ถุงมือกันความร้อนเพื่อการรีดผ้าแบบใช้ไอน้ำอย่างปลอดภัย

    ถุงมือกันความร้อนเพื่อการรีดผ้าแบบใช้ไอน้ำอย่างปลอดภัย

    อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการรีดไอน้ำในนาทีวิกฤต ด้วยถุงมือกันความร้อน คุณจึงรีดผ้าได้อย่างปลอดภัยหายห่วง

    แท็งก์น้ำความจุ 85 มล.ให้คุณรีดผ้าเรียบได้ในครั้งเดียว

    แท็งก์น้ำความจุ 85 มล.ให้คุณรีดผ้าเรียบได้ในครั้งเดียว

    รีดเสื้อผ้าของคุณในครั้งเดียวด้วยแท็งก์น้ำความจุ 85 มล. ที่ถอดออกได้ สามารถถอดและเติมแท็งก์น้ำได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการระหว่างการรีด

    ดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

    ดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

    ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรีดไอน้ำได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่มก็ใช้งานได้เลย!

    รีดผ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด

    รีดผ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด

    1000 Series มีดีไซน์ที่กะทัดรัด ทำให้เป็นโซลูชันพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรีดเสื้อผ้าของคุณทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรองรีด

    พร้อมรีดในเวลาเพียง 35 วินาที

    พร้อมรีดในเวลาเพียง 35 วินาที

    เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ เครื่องรีดไอน้ำของคุณก็พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 35 วินาที ไฟจะแสดงเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่ม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเลือกชุดในนาทีสุดท้าย

    พลังไอน้ำต่อเนื่องช่วยขจัดรอยยับให้เรียบอย่างมีประสิทธิภาพ

    พลังไอน้ำต่อเนื่องช่วยขจัดรอยยับให้เรียบอย่างมีประสิทธิภาพ

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงสุด 18 กรัม/นาที ทำให้เส้นใยผ้าคลายตัวเพื่อช่วยขจัดรอยยับ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      9.2*19.0*11.3  cm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      520g

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      85  nm
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m
      พร้อมใช้งาน
      สัญญาณไฟ
      ระยะเวลาทำความร้อน
      35 วินาที

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      มีถุงมือเพื่อการป้องกันเป็นพิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สามด้วยการรีดไอน้ำเป็นเวลา 10 วินาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 และ Candida albicans ATCC 10231

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด