STH1010/10
ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก
เพลิดเพลินกับการรีดไอน้ำที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องรีดไอน้ำมือถือ 1000 Series ของเรา ด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ทำให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบได้ง่ายกว่าที่เคย สุดยอดคู่หูเพื่อจัดแต่งสไตล์ของคุณ เพียงแค่เสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งาน!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
นอกจากการขจัดรอยยับแล้ว 1000 Series ยังสามารถคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า (และของตกแต่งที่อ่อนนุ่ม ผ้าม่าน ของเล่น) และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*
ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการรีดไอน้ำในนาทีวิกฤต ด้วยถุงมือกันความร้อน คุณจึงรีดผ้าได้อย่างปลอดภัยหายห่วง
รีดเสื้อผ้าของคุณในครั้งเดียวด้วยแท็งก์น้ำความจุ 85 มล. ที่ถอดออกได้ สามารถถอดและเติมแท็งก์น้ำได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการระหว่างการรีด
ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรีดไอน้ำได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่มก็ใช้งานได้เลย!
1000 Series มีดีไซน์ที่กะทัดรัด ทำให้เป็นโซลูชันพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรีดเสื้อผ้าของคุณทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรองรีด
เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ เครื่องรีดไอน้ำของคุณก็พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 35 วินาที ไฟจะแสดงเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่ม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเลือกชุดในนาทีสุดท้าย
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงสุด 18 กรัม/นาที ทำให้เส้นใยผ้าคลายตัวเพื่อช่วยขจัดรอยยับ
น้ำหนักและขนาด
ใช้งานง่าย
พร้อมอุปกรณ์เสริม
การรับประกัน
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