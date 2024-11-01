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    3000 ซีรีส์ เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ

    STH3000/20

    โซลูชันกะทัดรัดและพับเก็บได้

    เครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ของเราได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัดและพับเก็บได้เพื่อการใช้งานและจัดเก็บที่ง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ความสดใหม่ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

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    3000 ซีรีส์ เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ

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    โซลูชันกะทัดรัดและพับเก็บได้

    ขจัดรอยยับได้ง่ายดายทั้งที่บ้านและระหว่างเดินทาง

    • กะทัดรัดและพับเก็บได้
    • พร้อมใช้งานภายในประมาณ 30 วินาที
    • 1000W, สูงสุด 20 กรัม/นาที
    • ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า
    เครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดและพับเก็บได้ ใช้งานและจัดเก็บง่าย

    เครื่องพ่นไอน้ำขนาดกะทัดรัดและพับเก็บได้ ใช้งานและจัดเก็บง่าย

    เครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ของเราได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัดและพับเก็บได้เพื่อการใช้งานและจัดเก็บที่ง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ความสดใหม่ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

    พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 30 วินาที

    พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 30 วินาที

    พร้อมสำหรับการรีดไอน้ำภายในเวลาเพียง 30 วินาที ไฟจะแสดงเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่ม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก

    1000W พร้อมด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 20 กรัม/นาที

    1000W พร้อมด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 20 กรัม/นาที

    เครื่องรีดไอน้ำมือถือของเรามีพลังไอน้ำต่อเนื่อง 20 กรัม/นาทีด้วยกำลังไฟ 1000W เพื่อการรีดไอน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว

    ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า! ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก!

    ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า! ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก!

    การรีดไอน้ำที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาเมื่อคุณเร่งรีบ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งโต๊ะรองรีด

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 100 มล. เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ 100 มล. เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    เครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series มาพร้อมกับแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด 100 มล. สำหรับการรีดไอน้ำเสื้อผ้าได้ถึงหนึ่งชุดโดยไม่ต้องเติมน้ำ คุณสามารถถอดแท้งค์น้ำของเครื่องพ่นไอน้ำออกและเติมโดยใช้น้ำจากอ่าง

    ไอน้ำยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

    ไอน้ำยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

    ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้เรามองหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีต่อสุขภาพและถูกสุขอนามัยมากขึ้น เครื่องรีดไอน้ำมือถือของเราฆ่าแบคทีเรียได้ 99.9%* ทำให้คุณสามารถรีดไอน้ำได้กับแม้กระทั่งผ้าม่านและผ้าปูที่นอน

    คืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ต้องซักบ่อย

    คืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ต้องซักบ่อย

    ไอน้ำร้อนของเครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ช่วยคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าที่บอบบางของคุณในทันทีที่ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้คุณไม่ต้องซักบ่อย รีดบ่อย เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าคุณ!

    ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้!

    ปลอดภัยสำหรับทุกเนื้อผ้า รับประกันไม่เกิดรอยไหม้!

    เครื่องพ่นไอน้ำของเราปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ
      ระยะเวลาทำความร้อน
      30 วินาที
      พับเก็บได้
      มี
      สัญญาณไฟ
      มี
      หน้าเตารีด
      พลาสติก
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      100 มล.
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      การตั้งค่า 1 ระดับ
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      การรับประกัน
      2 ปี
      รับประกันไม่เกิดรอยไหม้
      มี

    • สะดวกสบาย

      ความยาวสายไฟ
      2 ม.
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      พับเก็บได้
      มี
      พร้อมใช้งาน
      สัญญาณไฟ
      แท็งก์น้ำ
      100 มล.
      สัญญาณไฟแสดงพลังไอน้ำ
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1000 วัตต์
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      20 ก./นาที
      ความถี่
      50-60 Hz
      แรงดันไฟฟ้า
      220 โวลต์

    • ปลอดภัย

      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี

    • ดีไซน์

      สี
      Reno Blue

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      กระเป๋า
      N/A

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • การจัดการคราบตะกรัน

      ขจัดตะกรัน
      N/A

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      20 กรัม/นาที

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      20.5cm
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      9.5cm
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      17cm
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      630g
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      22cm
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      10cm
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      12cm
      น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
      761g

    Badge-D2C

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    • ผ่านการทดสอบร่างกายภายนอกเป็นเวลา 10 วินาที สำหรับประเภทแบคทีเรีย เช่น Escherichia Coli 8099, Staphylicoccus Aureus ATCC 6538 และ Canidia Albicans ATCC 10231

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