STH3020/10
โซลูชันกะทัดรัดและพับเก็บได้
เครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ของเราได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัดและพับเก็บได้เพื่อการใช้งานและจัดเก็บที่ง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ความสดใหม่ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทางดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ของเราได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัดและพับเก็บได้เพื่อการใช้งานและจัดเก็บที่ง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ความสดใหม่ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง
พร้อมสำหรับการรีดไอน้ำภายในเวลาเพียง 30 วินาที ไฟจะแสดงเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่ม คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก
เครื่องรีดไอน้ำมือถือของเรามีพลังไอน้ำต่อเนื่อง 20 กรัม/นาทีด้วยกำลังไฟ 1000W เพื่อการรีดไอน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว
การรีดไอน้ำที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาเมื่อคุณเร่งรีบ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งโต๊ะรองรีด
Philips Handheld 3000 Series มาพร้อมกับแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด 120 มล. สำหรับการรีดไอน้ำเสื้อผ้าได้ถึง 1 ชุดโดยไม่ต้องเติมน้ำ คุณสามารถถอดแท้งค์น้ำของเครื่องพ่นไอน้ำออกและเติมโดยใช้น้ำจากอ่าง
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้เรามองหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีต่อสุขภาพและถูกสุขอนามัยมากขึ้น เครื่องรีดไอน้ำมือถือของเราฆ่าแบคทีเรียได้ 99.9%* ทำให้คุณสามารถรีดไอน้ำได้กับแม้กระทั่งผ้าม่านและผ้าปูที่นอน
ไอน้ำร้อนของเครื่องรีดไอน้ำมือถือ 3000 Series ช่วยคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าที่บอบบางของคุณในทันทีที่ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้คุณไม่ต้องซักบ่อย รีดบ่อย เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าคุณ!
เครื่องพ่นไอน้ำของเราปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม
แผ่นไอน้ำทำจากโลหะของเราช่วยให้คุณสามารถกดเครื่องพ่นไอน้ำบนเนื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยในขณะที่กำลังพ่นไอน้ำ ช่วยให้ผลลัพธ์การพ่นไอน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่อการไหม้ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้กับเนื้อผ้าที่บอบบางที่สุด
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 3000 Series มาพร้อมกับกระเป๋า ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเดินทางหรือการจัดเก็บที่บ้านอย่างง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
สะดวกสบาย
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
บริการ
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลทางเทคนิค
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