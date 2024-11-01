รายการอื่นๆ ในกล่อง
- เครื่องกันขน SmartClick Precision
SW5700/07
การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว
เข้าสู่วิถีแห่งความสบายอย่างแท้จริง พบกับการโกนที่ราบรื่น ด้วยใบมีดหัวมน ComfortCut ของเราที่จะแนบไปกับผิวของคุณอย่างเรียบลื่นเพื่อการโกนหนวดที่ปลอดภัยดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนของเราช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูกบาด
ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 ชิ้น ทำการตัด 56000 ครั้งต่อนาที ไม่ทิ้งขนไว้แม้แต่เส้นเดียว ไม่ว่าขนจะงอกในทิศทางไหนก็ตาม
หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอหรือบริเวณกราม
เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง
คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 50 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 17 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น
โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง
กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ
เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ
เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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