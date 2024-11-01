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  • การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว

    Shaver series 5000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

    SW5700/07

    การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว

    เข้าสู่วิถีแห่งความสบายอย่างแท้จริง พบกับการโกนที่ราบรื่น ด้วยใบมีดหัวมน ComfortCut ของเราที่จะแนบไปกับผิวของคุณอย่างเรียบลื่นเพื่อการโกนหนวดที่ปลอดภัย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿5,490.00

    Shaver series 5000 เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

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    การโกนหนวดที่แนบชิดและรวดเร็ว

    ใช้พลัง

    • ระบบใบมีด ComfortCut
    • หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    ใบมีดที่โค้งมนช่วยให้เลื่อนผ่านผิวได้อย่างไหลลื่น เพื่อการโกนแบบปกป้องผิว

    ใบมีดที่โค้งมนช่วยให้เลื่อนผ่านผิวได้อย่างไหลลื่น เพื่อการโกนแบบปกป้องผิว

    โกนหนวดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะในสภาพที่เปียกหรือแห้ง ใบมีด ComfortCut ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนของเราช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ขณะช่วยปกป้องผิวของคุณจากการถูกบาด

    ใบมีดแบบหมุน 27 เล่มที่ดักจับและโกนขนได้ทุกองศา

    ใบมีดแบบหมุน 27 เล่มที่ดักจับและโกนขนได้ทุกองศา

    ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 ชิ้น ทำการตัด 56000 ครั้งต่อนาที ไม่ทิ้งขนไว้แม้แต่เส้นเดียว ไม่ว่าขนจะงอกในทิศทางไหนก็ตาม

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

    หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอหรือบริเวณกราม

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    โกนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec

    เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 50 นาที

    โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 50 นาที

    คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 50 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 17 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง

    โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน เพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม

    กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision ที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของคุณเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล็มจอนและคงสภาพหนวดของคุณ

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

    เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    รับประกัน 2 ปี ใช้กับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได้

    เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี และสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟทุกขนาด ต้องเปลี่ยนใบมีดที่ใช้งานได้ทนทานทุก 2 ปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      SmartClick
      ที่กันจอน
      การบำรุงรักษา
      ฝาครอบป้องกัน

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      50 นาที - การใช้งาน 17 ครั้ง
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      การชาร์จ
      • ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง
      พลังงานขณะสแตนด์บาย
      0.1  วัตต์
      การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
      9  วัตต์

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์
      สี
      Star Wars BB-8

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH50
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
      ระบบการโกน
      • ระบบใบมีด ComfortCut
      • ใบมีดแบบลับคมในตัว 27 เล่ม
      SkinComfort
      • ระบบ SkinProtection
      • AquaTec แบบเปียกและแห้ง

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      การใช้งาน
      • ไม่ต้องใช้สาย
      • ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • เครื่องกันขน SmartClick Precision
    Badge-D2C

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