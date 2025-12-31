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ยกเลิกการผลิต
SWN2620B/59
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้กับอีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และเครือข่ายอื่น ๆ ด้วยสาย 23 AWG Cat6 UTP นี้ สำหรับใช้ในร่ม
305 ม.
สีเทา
Superior shielding จะเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดโดยการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่วิทยุจากภายนอก
ทองเหลืองอัดพร้อมขั้วต่อเคลือบทอง 24K สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและทนทานอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยปรับคุณภาพสัญญาณให้เหมาะสมและให้ภาพและการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีที่สุด
การออกแบบสายเคเบิลคู่บิดเกลียวช่วยลดการพูดคุยทับกันเพื่อสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น