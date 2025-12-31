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สายเคเบิลเครือข่าย CAT 6

SWN2620B/59

เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้กับอีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และเครือข่ายอื่น ๆ ด้วยสาย 23 AWG Cat6 UTP นี้ สำหรับใช้ในร่ม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูง

เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต

  • 305 ม.

  • สีเทา

Superior shielding เพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด

Superior shielding จะเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดโดยการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่วิทยุจากภายนอก

ขั้วต่อที่ทนต่อการกัดกร่อน

ทองเหลืองอัดพร้อมขั้วต่อเคลือบทอง 24K สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและทนทานอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยปรับคุณภาพสัญญาณให้เหมาะสมและให้ภาพและการถ่ายโอนข้อมูลที่ดีที่สุด

การออกแบบคู่บิดเกลียว

การออกแบบสายเคเบิลคู่บิดเกลียวช่วยลดการพูดคุยทับกันเพื่อสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 215.2 kB
  • 24 August 2026

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