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SWV9702/00
8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR
สัมผัสความละเอียด Ultra HD 8K ที่ 60 fps Dynamic HDR ให้คอนทราสต์ที่ดีที่สุดและภาพที่คมกริบด้วยการเคลื่อนไหวความเร็วสูง รองรับช่องสัญญาณเสียงกลับแบบปรับปรุงได้ถึง 192KHz ในความละเอียด 24 บิต
8K 60Hz
2 ม.
ภาพ 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อม Dynamic HDR เพื่อให้คอนทราสต์และรายละเอียดดีที่สุด
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 8K (7680 x 4320) เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม
การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ - สายทองแดงบริสุทธิ์ 28 AWG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะดีที่สุดโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
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