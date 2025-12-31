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สาย HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR

สัมผัสความละเอียด Ultra HD 8K ที่ 60 fps Dynamic HDR ให้คอนทราสต์ที่ดีที่สุดและภาพที่คมกริบด้วยการเคลื่อนไหวความเร็วสูง รองรับช่องสัญญาณเสียงกลับแบบปรับปรุงได้ถึง 192KHz ในความละเอียด 24 บิต

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สาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง

8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR

  • 8K 60Hz

  • 2 ม.

60 Hz พร้อม Dynamic HDR

ภาพ 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อม Dynamic HDR เพื่อให้คอนทราสต์และรายละเอียดดีที่สุด

ความละเอียด 8K (7680 x 4320)

รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 8K (7680 x 4320) เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม

สายทองแดงบริสุทธิ์ 28 AWG เพื่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด

การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ - สายทองแดงบริสุทธิ์ 28 AWG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะดีที่สุดโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี