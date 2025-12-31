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ยกเลิกการผลิต
TAA7607BK/00
ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง
วิ่ง ขับขี่ เดินไปพร้อมหูฟัง และหลงรัก! หูฟังแบบสปอร์ตไร้สายแบบเปิดหูที่เบา สบาย และแข็งแกร่ง ช่วยให้คุณได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ และเสียงเพลงของคุณด้วย ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงท้องถนนในเมือง การฝึกของคุณเพิ่งได้รับการอัปเกรด
หูฟังแบบเปิดหู
การนำเสียงผ่านกระดูก
การโทรที่ชัดเจน
ไฟ LED นิรภัย
เทคโนโลยีการนำเสียงผ่านกระดูกจะส่งเสียงผ่านกระดูกของกะโหลกศีรษะ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังในหู หรือสวมหูฟังที่ปิดหู แต่เสียงจะเดินทางจากโหนกแก้มของคุณโดยตรงไปยังหูชั้นใน และเสียงเพลงของคุณก็ปรากฏขึ้นในหัวอย่างน่าอัศจรรย์!
ต้องการเดินทางระหว่างฝนตกใช่ไหม ระดับ IP66 หมายความว่ามีฝุ่นหรือฝนที่ตกลงมาจะไม่ทำให้หูฟังแบบเปิดหูพัง และยังปลอดภัยและชาร์จได้ง่ายแม้หลังจากเปียกน้ำ เพียงเช็ดออกแล้วติดเข้ากับแท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก
วิ่งกลางคืน เดินขึ้นเขาตามทางตอนพลบค่ำ หรือปั่นจักรยานในป่า ด้วยไฟ LED สว่างที่ด้านหลังของสายคล้องคอ คุณจะมองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด คุณสามารถควบคุมไฟ LED ผ่านแอป Philips Headphones หรือผ่านปุ่มเปิด/ปิดบนสายคล้องคอ
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อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน