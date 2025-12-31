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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ผลิตภัณฑ์พร้อมภาพถ่ายอุปกรณ์เสริม

ยกเลิกการผลิต

หูฟังแบบเปิดหูแบบไร้สายสำหรับเล่นกีฬา

TAA7607BK/00

ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง

วิ่ง ขับขี่ เดินไปพร้อมหูฟัง และหลงรัก! หูฟังแบบสปอร์ตไร้สายแบบเปิดหูที่เบา สบาย และแข็งแกร่ง ช่วยให้คุณได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ และเสียงเพลงของคุณด้วย ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงท้องถนนในเมือง การฝึกของคุณเพิ่งได้รับการอัปเกรด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปล่อยหูของคุณให้ได้ยินทุกอย่าง

  • หูฟังแบบเปิดหู

  • การนำเสียงผ่านกระดูก

  • การโทรที่ชัดเจน

  • ไฟ LED นิรภัย

เสียงโดยไม่ต้องใช้หูฟังการออกแบบแบบเปิดหู

เสียงโดยไม่ต้องใช้หูฟังการออกแบบแบบเปิดหู

เทคโนโลยีการนำเสียงผ่านกระดูกจะส่งเสียงผ่านกระดูกของกะโหลกศีรษะ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังในหู หรือสวมหูฟังที่ปิดหู แต่เสียงจะเดินทางจากโหนกแก้มของคุณโดยตรงไปยังหูชั้นใน และเสียงเพลงของคุณก็ปรากฏขึ้นในหัวอย่างน่าอัศจรรย์!

พร้อมเดินทางตลอดเวลา ป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP66

พร้อมเดินทางตลอดเวลา ป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP66

ต้องการเดินทางระหว่างฝนตกใช่ไหม ระดับ IP66 หมายความว่ามีฝุ่นหรือฝนที่ตกลงมาจะไม่ทำให้หูฟังแบบเปิดหูพัง และยังปลอดภัยและชาร์จได้ง่ายแม้หลังจากเปียกน้ำ เพียงเช็ดออกแล้วติดเข้ากับแท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก

ให้ผู้คนเห็นคุณได้ ไฟ LED เพื่อความปลอดภัย

ให้ผู้คนเห็นคุณได้ ไฟ LED เพื่อความปลอดภัย

วิ่งกลางคืน เดินขึ้นเขาตามทางตอนพลบค่ำ หรือปั่นจักรยานในป่า ด้วยไฟ LED สว่างที่ด้านหลังของสายคล้องคอ คุณจะมองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด คุณสามารถควบคุมไฟ LED ผ่านแอป Philips Headphones หรือผ่านปุ่มเปิด/ปิดบนสายคล้องคอ

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  1. อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน