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หูฟัง
ทุกรุ่น
หูฟังอินเอียร์พร้อมไมโครโฟน
ใหม่
TAE1140BK/70
เสียงเบสไดนามิก
หูฟังอินเอียร์รุ่นนี้สวมใส่สบาย และรีโมทแบบอินไลน์ช่วยให้สลับจากการฟังเพลงไปรับสายได้อย่างง่ายดาย
เสียงเบสทรงพลัง
น้ำหนักเบา กระชับพอดีหู
รีโมทแบบอินไลน์ 3 ปุ่ม
ขั้วต่อ 3.5mm
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ความคิดเห็น
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