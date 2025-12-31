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TAE2000WT/97
สัมผัสได้ถึงจังหวะ สวมใส่สบาย
สวมหูฟังเอียร์บัดแบบมีสายนี้ที่มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และให้เสียงที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า ขั้วต่อ USB-C ช่วยให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
เอียร์บัดที่สวมใส่สบาย
ปุ่มควบคุมในสาย
ขั้วต่อ USB-C
เบสทุ้มลึก พร้อมเสียงที่คมชัด
ขนาดกะทัดรัดเพื่อความสบายในการสวมใส่ เพลิดเพลินกับการฟังได้อย่างสบายตลอดวัน
ชีวิตระหว่างเดินทางจะเป็นอย่างไรหากไม่มีเพลงโปรดของคุณ? หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้มอบเสียงเบสหนักแน่นจากไดรเวอร์ทรงพลังขนาด 14.2 mm เพลิดเพลินกับการฟังอย่างสบายด้วยหูฟังอินเอียร์ที่กระชับพอดี
หูฟังเอียร์บัดที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้มีไมโครโฟนในตัว ให้คุณสลับจากการฟังเพลงไปรับสายได้อย่างง่ายดาย จึงเชื่อมต่อได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
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