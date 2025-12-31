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ใหม่

หูฟังอินเอียร์พร้อมไมโครโฟน

TAE2140WT/70

เบสไดนามิก

หูฟังอินเอียร์รุ่นนี้สวมใส่สบาย และรีโมทแบบอินไลน์ช่วยให้สลับจากการฟังเพลงไปรับสายได้อย่างง่ายดาย

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ฟังเพลงและสนทนา

เบสไดนามิก

  • เบสทรงพลัง

  • น้ำหนักเบา กระชับพอดีในหู

  • รีโมทแบบอินไลน์ 3 ปุ่ม

  • ขั้วต่อ USB-C

รีโมตแบบอินไลน์ 3 ปุ่ม

เสียงเต็มอิ่มและสมดุลไม่ว่าคุณจะฟังอะไร

สนุกไปกับเสียงเพลงของคุณอย่างสบายตลอดวัน

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี