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TAE3130BK/97
พบกับเสียงความละเอียดสูง
หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้สวมใส่สบาย และรีโมทคอนโทรลในสายช่วยให้เปลี่ยนจากการฟังเพลงไปสู่การโทรได้อย่างง่ายดาย ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงจะถ่ายทอดเพลงโปรดของคุกได้อย่างมีรายละเอียดอย่างลุ่มลึกและมีสีสัน!
พลังเสียงทุ้มหนักแน่น
น้ำหนักเบา พอดีกับหู
รีโมทในสาย 3 ปุ่ม
ขั้วต่อ USB-C
เสียงความละเอียดสูง
ไดรเวอร์ 10 มม. ที่ทรงพลังจะให้เสียงแบบไดนามิกที่ชัดเจน มีรายละเอียด ให้ประสบการณ์ฟังที่ดียิ่งขึ้น ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้งาน เช่น ระหว่างการออกกำลังกาย การเดินทาง หรือพักผ่อน ก็จะได้รับคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
เสียงความละเอียดสูงจะให้รายละเอียดและความชัดเจนในการฟังเพลงเหนือระดับ เสียงที่คมชัดและแม่นยำจะช่วยยกระดับประสบการณ์การฟังเพลงทุกรูปแบบ หูฟังเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดด้านเสียงความละเอียดสูง
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