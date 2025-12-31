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  • พบกับเสียงความละเอียดสูง
  • พบกับเสียงความละเอียดสูง

หูฟังแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

TAE3130BK/97

พบกับเสียงความละเอียดสูง

หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้สวมใส่สบาย และรีโมทคอนโทรลในสายช่วยให้เปลี่ยนจากการฟังเพลงไปสู่การโทรได้อย่างง่ายดาย ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงจะถ่ายทอดเพลงโปรดของคุกได้อย่างมีรายละเอียดอย่างลุ่มลึกและมีสีสัน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พบกับเสียงความละเอียดสูง

  • พลังเสียงทุ้มหนักแน่น

  • น้ำหนักเบา พอดีกับหู

  • รีโมทในสาย 3 ปุ่ม

  • ขั้วต่อ USB-C

  • เสียงความละเอียดสูง

ไดรเวอร์ขนาด 10 มม. สำหรับเสียงที่ดีและเบสทรงพลัง

ไดรเวอร์ 10 มม. ที่ทรงพลังจะให้เสียงแบบไดนามิกที่ชัดเจน มีรายละเอียด ให้ประสบการณ์ฟังที่ดียิ่งขึ้น ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้งาน เช่น ระหว่างการออกกำลังกาย การเดินทาง หรือพักผ่อน ก็จะได้รับคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

สาย 1.2 ม. พร้อมขั้วต่อ USB-C

เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด

เสียงความละเอียดสูงจะให้รายละเอียดและความชัดเจนในการฟังเพลงเหนือระดับ เสียงที่คมชัดและแม่นยำจะช่วยยกระดับประสบการณ์การฟังเพลงทุกรูปแบบ หูฟังเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดด้านเสียงความละเอียดสูง

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี