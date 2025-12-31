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ยกเลิกการผลิต

หูฟังแบบอินเอียร์มีไมโครโฟน

TAE5008WT/00

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ

เสียงเบสแบบเต็มๆ

เพลิดเพลินกับเสียงเบสหนักแน่นสำหรับทุกเพลงของคุณ หูฟังแบบอินเอียร์นี้โดดเด่นด้วยการสวมใส่ในหูได้อย่างสบายและรีโมทคอนโทรลในสายทำให้การหยุดรายการเล่นเพลงชั่วคราวเป็นเรื่องง่าย เหมาะสมอย่างยิ่ง ยามเมื่อมีสายเรียกเข้า เช่นเดียวกับเสียงเบสที่จะดังกระหึ่มสำหรับเพลงโปรดของคุณ!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงเบสแบบเต็มๆ

  • พลังเสียงทุ้มหนักแน่น

  • น้ำหนักเบา พอดีกับหู

  • รีโมทในสาย 3 ปุ่ม

  • ขั้วต่อ USB-C

เบสหนักแน่น เสียงใสชัดเจนไม่ว่าคุณจะฟังอะไร

ชีวิตที่ไม่มีเพลงโปรดของคุณจะเป็นอย่างไร หูฟังนี้ให้เสียงเบสหนักแน่นจากตัวขับเสียง 10 มม. อันทรงพลัง ให้คุณเพลิดเพลินกับการฟังเพลงอย่างสบายจากหูฟังเอียร์บัดที่ใส่ได้พอดีหู

DAC ในตัวช่วยเพิ่มคุณภาพเสียง

คงคุณภาพเสียงของเพลย์ลิสต์ของคุณในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังเหล่านี้มี DAC ในตัวซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของสิ่งที่คุณฟัง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงที่คุณชื่นชอบในทุกวินาที

เพลิดเพลินไปกับเพลงของคุณอย่างสบายใจตลอดทั้งวัน

ท่ออะคูสติกรูปวงรีและจุกหูฟังแบบยางที่เปลี่ยนได้สามขนาดสร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณสามารถสวมใส่ได้ครั้งละหลายชั่วโมง เพลิดเพลินกับการฟังที่สบายตลอดทั้งวัน

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน