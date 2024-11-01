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  • ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว

    หูฟังไร้สาย

    TAH1120BK/70

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว

    ทำทุกสิ่งที่คุณชอบ ไปพร้อมกับเสียงเพลงที่คุณรัก เพียงสวมหูฟังไร้สายแบบครอบหูคู่นี้ คุณก็จะเพลิดเพลินกับความสบายในการสวมใส่ตลอดการฟัง

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    หูฟังไร้สาย

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    ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว

    • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
    • แบบครอบหู
    • แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบา
    • พับได้แบบแบนราบ

    เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

    อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

    น้ำหนักเบา ใส่สบายได้นานหลายชั่วโมง

    หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมมีน้ำหนักเบา จึงไม่กดทับศีรษะ ขณะที่ฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ สามารถปรับเอียงให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยหนังเทียม PU คุณภาพพรีเมียม ให้สัมผัสเรียบ สบายผิว ผสานความรู้สึกใส่สบายยาวนานเข้ากับการดูแลรักษาที่ง่าย

    ง่ายต่อการสวมใส่ ง่ายต่อการใช้

    ที่ครอบหูกันกระแทกให้ความสบายเป็นพิเศษในการฟัง ปุ่มบนที่ครอบหูแต่ละข้างช่วยให้คุณปรับระดับเสียง ข้ามหรือหยุดเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสาย และอื่น ๆ

    ดีไซน์พับได้แบนราบทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      ช่วงความถี่
      20 - 20,000 Hz
      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      40 มม.
      ความต้านทาน
      32 โอห์ม
      ความไว
      85 dB (1K Hz)
      ประเภทไดรเวอร์
      Dynamic

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      6.0
      ไร้สาย
      Yes
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      GTIN
      1 48 95229 18515 6

    • สะดวกสบาย

      การควบคุมระดับเสียง
      Yes
      การจัดการการโทร
      Answer / End call
      เพลงถัดไป/ก่อนหน้า
      Yes
      ประเภทของการควบคุม
      Button
      การควบคุมการโทร
      Yes
      เล่น/หยุดชั่วคราว
      Yes

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      1 ชิ้น
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง)
      300  mAh
      ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง)
      ลิเธียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
      เวลาการเล่นเพลง
      48 ชั่วโมง

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      22.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      Color box
      ความกว้าง
      20.3  ซม.
      ความลึก
      6.1  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 18515 9

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      Yes
      สายชาร์จ
      สาย USB-C

    • ดีไซน์

      สี
      Black
      รูปแบบการสวมใส่
      Headband
      ดีไซน์แบบพับได้
      Flat
      ที่ครอบหู
      Over-ear
      ประเภทที่ครอบหู
      Closed-back

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      Yes
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      Press Multi-Function button
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      Yes

    Badge-D2C

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    • อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน

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