TAH1120WT/70
ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว
ทำทุกสิ่งที่คุณชอบ ไปพร้อมกับเสียงเพลงที่คุณรัก เพียงสวมหูฟังไร้สายแบบครอบหูคู่นี้ คุณก็จะเพลิดเพลินกับความสบายในการสวมใส่ตลอดการฟังดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดขณะคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว
หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมมีน้ำหนักเบา จึงไม่กดทับศีรษะ ขณะที่ฟองน้ำหูฟังนุ่มๆ สามารถปรับเอียงให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยหนังเทียม PU คุณภาพพรีเมียม ให้สัมผัสเรียบ สบายผิว ผสานความรู้สึกใส่สบายยาวนานเข้ากับการดูแลรักษาที่ง่าย
ที่ครอบหูกันกระแทกให้ความสบายเป็นพิเศษในการฟัง ปุ่มบนที่ครอบหูแต่ละข้างช่วยให้คุณปรับระดับเสียง ข้ามหรือหยุดเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสาย และอื่น ๆ
เพลิดเพลินกับเสียงเบส ตัวหูฟังยังสามารถพับได้แบนราบเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋า เพียงแค่พับและนำติดตัวไปกับคุณ
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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