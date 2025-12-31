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TAH2209WT/97
เบา สบาย พับเก็บได้ — และดูดีสุดๆ!
หูฟังไร้สายแบบครอบหูเหล่านี้คือเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกวัน ใส่สบายสุดๆ และดูดีมีสไตล์ มอบเสียงคุณภาพเยี่ยม พร้อม Dynamic Bass ที่เพิ่มเสียงเบสลึกแม้ฟังด้วยระดับเสียงต่ำ อีกทั้งยังมีโหมดลดดีเลย์สำหรับดูวิดีโออย่างลื่นไหลอีกด้วย
หูฟังแบบแนบหูน้ำหนักเบา
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
เล่นได้นานถึง 25 ชั่วโมง
การโทรที่ชัดเจน
หูฟังแบบแนบหูรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความสบายในทุกๆ วัน แถบคาดศีรษะบุนวมเบามากจนคุณแทบไม่รู้สึก และสามารถปรับเอียงหูฟังให้กระชับพอดีหูได้ หูฟังแต่ละข้างบุด้วยเมมโมรี่โฟม ยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งหลงรัก
สัมผัสกับคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมจากไดรเวอร์ขนาด 32 มม. และโครงสร้างแบบแนบหูที่ช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างน่าพึงพอใจ สำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆ ลองเปิดใช้งาน Dynamic Bass ด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชัน แล้วเพลิดเพลินไปกับพลังเบสเต็มพิกัดแม้เปิดเสียงเบา
หูฟังไร้สายรุ่นนี้เล่นได้นานถึง 25 ชั่วโมง คุณจึงฟังเพลงได้หลายเพลย์ลิสต์โดยไม่ต้องหยุดพักชาร์จแบต แบตจะชาร์จเต็มในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C ชาร์จสั้นๆ เพียง 15 นาทีก็เพียงพอที่จะเล่นเพลงต่อได้อีก 3 ชั่วโมง
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