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ยกเลิกการผลิต
TAH5255WT/97
เสียงสุดมหัศจรรย์
ใส่หูฟังและสัมผัสเสียงที่หลากหลาย! หูฟังไร้สายนี้มีการเข้ารหัสออดิโอ AAC มอบเสียงที่คมชัดและน่าทึ่งยิ่งขึ้นให้กับคุณ ลายภาพโลหะแบบคลาสสิคมอบความสดใส่สู่ชีวิตคุณ คุณยังสามารถฟังเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง
ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.
Bluetooth®
หูฟังของคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และแล็ปท็อปได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง ช่วยให้คุณแปลงอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายที่สุด
หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ
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