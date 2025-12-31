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5000 seriesหูฟังไร้สาย

TAH5255WT/97

เสียงสุดมหัศจรรย์

ใส่หูฟังและสัมผัสเสียงที่หลากหลาย! หูฟังไร้สายนี้มีการเข้ารหัสออดิโอ AAC มอบเสียงที่คมชัดและน่าทึ่งยิ่งขึ้นให้กับคุณ ลายภาพโลหะแบบคลาสสิคมอบความสดใส่สู่ชีวิตคุณ คุณยังสามารถฟังเพลงได้นานถึง 29 ชั่วโมง

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เสียงสุดมหัศจรรย์

  • ตัวขับเสียง/ด้านหลังปิดสนิท 40 มม.

  • Bluetooth®

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดมอบความสะดวกสบายสูงสุด

หูฟังของคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และแล็ปท็อปได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง ช่วยให้คุณแปลงอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายที่สุด

ตัวหูฟังอันอ่อนนุ่มที่สามารถปรับมุมได้เพื่อความสบายสูงสุด

แถบคาดศีรษะบุนุ่มแบบปรับได้ น้ำหนักเบา

หูฟังแบบครอบหูนี้ตกแต่งด้านด้วยสีด้านที่มีสไตล์โดดเด่น มาพร้อมแถบคาดศีรษะหุ้มด้วยวัสดุเนื้อนุ่มที่เบาจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ที่ครอบหูนุ่มมีเครื่องหมายระบุไว้สำหรับหูซ้าย/ขวาชัดเจน และสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

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