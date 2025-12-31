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TAJP10/00
แบตเตอรี่สำรอง Georg Jensen จาก Philips
เมื่อคุณต้องการความสวยงามจากอุปกรณ์เทคโนโลยี แบตเตอรี่สำรองรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคุณ ด้วยดีไซน์อันประณีตจากหนังสีน้ำตาลเข้มและชิ้นส่วนเหล็กขัดเงา ตัวเครื่องยังมีแผ่นชาร์จ Qi ในตัว และสายรัดแบบถอดได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ USB-A กับ USB-C ได้
พื้นผิวการชาร์จขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการวางโทรศัพท์บนแผ่น และมีพลังงานไฟสูงสุดที่ 5 วัตต์
สายสะพายซิลิโคนสีน้ำตาลเข้มสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ USB-A ถึง USB-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่สำรอง
ชิ้นส่วนเหล็กขัดเงา Georg Jensen
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