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TAJS30/00
นำเสียงเพลงติดตัวไปอย่างมีสไตล์
ส่วนโค้งและผิวสัมผัสอันสวยงาม ด้วยผ้าลำโพงผสมขนสัตว์และแผ่นเหล็กด้านบนขัดเงา ลำโพง Bluetooth ขนาดเล็กนี้จะทำให้ทุกคนเหลียวมองทุกที่ที่คุณไป คุณจะได้เสียงที่คมชัด และเวลาเล่นเพลงนานถึง 6 ชั่วโมง
Bluetooth®
พลังขับเสียง 4 W
ใช้งานได้นาน 6 ชั่วโมง
กันน้ำระดับ IPX7
ลำโพง Bluetooth ขนาดเล็กและโค้งนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับ Georg Jensen ให้ความเรียบง่ายแต่โดดเด่น แผ่นด้านบนทำจากเหล็กขัดเงาตัดกับผ้าลำโพง Kvadrat อย่างสวยงาม โลโก้แบรนด์ที่พิถีพิถันสื่อถึงการทำงานร่วมกันของ Philips และ Georg Jensen ได้เป็นอย่างดี
ลำโพงหุ้มด้วยผ้าสำหรับลำโพงคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ Kvadrat วัสดุผ้าขนสัตว์ผสมมีความโปร่งใส ทำให้เสียงส่งผ่านออกในห้องได้อย่างอิสระ
แบตเตอรี่ที่ให้คุณใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมงเมื่อชาร์จจนเต็ม และมีปุ่มบนลำโพงสำหรับการควบคุมระดับเสียง คุณสามารถจับคู่กับลำโพง Philips Georg Jensen ที่เหมือนกันเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงของคุณในระบบสเตอริโอ เพียงกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที
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